Installera Open WebUI med ett klicks installation.
Självhostat AI-chattgränssnitt med RAG, stöd för flera modeller och fullständig integritet – ingen data lämnar din server.
Välj en VPS-prenumeration för Open WebUI
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open WebUI
Open WebUI är ett omfattande, självhostat webbgränssnitt för stora språkmodeller som fungerar med Ollama, OpenAI och alla OpenAI-kompatibla API:er. Med över 140 000 GitHub-stjärnor har det blivit det ledande open source-alternativet till molnbaserade AI-chattjänster, och erbjuder en modern ChatGPT-liknande upplevelse med integriteten och kontrollen som självhosting ger.
Inbyggd Retrieval Augmented Generation låter dig skapa kunskapsbaser från dina egna dokument så att AI:n kan svara på frågor med kontext från din data. Röstsamtal, bildgenerering, webbsöksintegration och Python-funktionsanrop kompletterar en funktionsuppsättning som täcker individuella forskare, utvecklingsteam och integritetsmedvetna företag.
Viktiga funktioner i Open WebUI
Multi-LLM support
Anslut till Ollama, OpenAI eller valfritt OpenAI-kompatibelt API och växla mellan modeller i samma konversation.
Dokument RAG
Ladda upp dokument för att skapa en kunskapsbas och låt AI:n svara på frågor med kontext hämtad direkt från dina filer.
Webbsökningsintegration
Hämta realtidsinformation från fler än 15 sökleverantörer direkt in i AI-konversationer utan att lämna gränssnittet.
Röst- och bildgenerering
Inbyggd tal till text, text till tal och bildgenerering via DALL-E, ComfyUI och AUTOMATIC1111.
Företagsautentisering
LDAP, SCIM 2.0 och OAuth-stöd tillsammans med rollbaserad åtkomstkontroll för utrullningar i team och organisationer.
Varför köra Open WebUI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.