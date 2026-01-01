Open WebUI är ett omfattande, självhostat webbgränssnitt för stora språkmodeller som fungerar med Ollama, OpenAI och alla OpenAI-kompatibla API:er. Med över 140 000 GitHub-stjärnor har det blivit det ledande open source-alternativet till molnbaserade AI-chattjänster, och erbjuder en modern ChatGPT-liknande upplevelse med integriteten och kontrollen som självhosting ger.

Inbyggd Retrieval Augmented Generation låter dig skapa kunskapsbaser från dina egna dokument så att AI:n kan svara på frågor med kontext från din data. Röstsamtal, bildgenerering, webbsöksintegration och Python-funktionsanrop kompletterar en funktionsuppsättning som täcker individuella forskare, utvecklingsteam och integritetsmedvetna företag.