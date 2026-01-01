Installera Tiny File Manager med en klicksinstallation.
Lätt enfils PHP-webbfilhanterare för att ladda upp, ladda ner och organisera serverfiler från vilken webbläsare som helst.
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Vad du kan bygga med Tiny File Manager
Tiny File Manager är en kompakt filhanterare med öppen källkod som körs helt som en enda PHP-fil, vilket ger dig ett komplett webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera filer på din server utan SSH- eller FTP-klienter. Den stöder uppladdning och nedladdning av filer, kopiering, flyttning, namnbyte, radering, skapande av arkiv och en inbyggd textredigerare – allt tillgängligt via ett rent, responsivt webbgränssnitt.
Att själv hosta Tiny File Manager på din VPS håller dina filer under din kontroll och låter dig ge rollbaserad åtkomst till teammedlemmar med olika behörighetsnivåer. Dess minimala fotavtryck innebär att den körs tillsammans med dina befintliga applikationer utan att märkbart öka resursförbrukningen.
Viktiga funktioner i Tiny File Manager
Fullständiga filoperationer
Ladda upp, ladda ner, kopiera, flytta, döpa om och radera filer och mappar direkt från webbläsaren utan att kräva SSH- eller FTP-åtkomst.
Fleranvändaråtkomst
Definiera flera användarkonton med individuella lösenord och behörighetsnivåer, inklusive skrivskyddade roller för begränsad åtkomst.
Inbyggd textredigerare
Redigera konfigurationsfiler, skript och kod direkt i webbläsaren med stöd för syntaxmarkering, och slipp behovet av en separat redigerare.
Arkivsupport
Skapa ZIP-arkiv och extrahera komprimerade filer via webbgränssnittet, vilket förenklar massöverföringar och säkerhetskopior utan kommandoradsverktyg.
Filsökning
Sök i mappar efter filnamn eller innehåll för att snabbt hitta filer utan att manuellt navigera i mappstrukturer.
Varför köra Tiny File Manager på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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