Tiny File Manager är en kompakt filhanterare med öppen källkod som körs helt som en enda PHP-fil, vilket ger dig ett komplett webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera filer på din server utan SSH- eller FTP-klienter. Den stöder uppladdning och nedladdning av filer, kopiering, flyttning, namnbyte, radering, skapande av arkiv och en inbyggd textredigerare – allt tillgängligt via ett rent, responsivt webbgränssnitt.

Att själv hosta Tiny File Manager på din VPS håller dina filer under din kontroll och låter dig ge rollbaserad åtkomst till teammedlemmar med olika behörighetsnivåer. Dess minimala fotavtryck innebär att den körs tillsammans med dina befintliga applikationer utan att märkbart öka resursförbrukningen.