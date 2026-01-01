Upp till 69 % rabatt på Dragonfly

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Högpresterande, Redis-kompatibel datalagring i minnet, konstruerad för modern hårdvara för att leverera upp till 25 gånger högre genomströmning än Redis.

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32 TB bandbredd
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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Dragonfly

Dragonfly är ett modernt minnesbaserat datalager som är helt kompatibelt med Redis- och Memcached-API:erna, vilket innebär att alla befintliga applikationer som använder Redis kan byta till Dragonfly genom att endast ändra anslutningssträngen. Dragonfly är byggt från grunden för flerkärniga processorer med en delad-ingenting tråd-per-kärna-arkitektur, och levererar upp till 25 gånger högre genomströmning än Redis på samma hårdvara, samtidigt som den använder betydligt mindre minne för samma datamängd.

Att själv hosta Dragonfly ger dina applikationer ett högpresterande cache och datastrukturlager utan kostnader per operation eller anslutningsbegränsningar. Den inbyggda HTTP-administrationskonsolen tillhandahåller servermått och diagnostik som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, tillsammans med full kompatibilitet med Redis CLI och varje Redis-klientbibliotek.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Dragonfly

Redis API-kompatibel

Fungerar som en direkt ersättning för Redis — alla appar som använder ett Redis-klientbibliotek fungerar med Dragonfly genom att enbart ändra anslutningssträngen.

25 gånger Redis-genomströmning

Flertrådad arkitektur utan delat tillstånd utnyttjar alla CPU-kärnor fullt ut och levererar upp till 25 gånger fler operationer per sekund än entrådad Redis på samma hårdvara.

Lägre minnesanvändning

Nya implementeringar av datastrukturer minskar minnesförbrukningen med upp till 30% jämfört med Redis för samma datamängd, vilket låter dig lagra mer data på en mindre VPS.

Inbyggd administrationskonsol

HTTP-administrationsgränssnittet på samma port tillhandahåller serverstatistik, minnesanvändning och diagnostik som är direkt åtkomlig från en webbläsare.

Memcached-kompatibel

Accepterar Memcached textprotokollkommandon utöver Redis-kommandon, vilket gör det till en direkt ersättning för båda cachelagringssystemen samtidigt.

Varför köra Dragonfly på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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