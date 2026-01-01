Installera Dragonfly med ett klick.
Högpresterande, Redis-kompatibel datalagring i minnet, konstruerad för modern hårdvara för att leverera upp till 25 gånger högre genomströmning än Redis.
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Vad du kan bygga med Dragonfly
Dragonfly är ett modernt minnesbaserat datalager som är helt kompatibelt med Redis- och Memcached-API:erna, vilket innebär att alla befintliga applikationer som använder Redis kan byta till Dragonfly genom att endast ändra anslutningssträngen. Dragonfly är byggt från grunden för flerkärniga processorer med en delad-ingenting tråd-per-kärna-arkitektur, och levererar upp till 25 gånger högre genomströmning än Redis på samma hårdvara, samtidigt som den använder betydligt mindre minne för samma datamängd.
Att själv hosta Dragonfly ger dina applikationer ett högpresterande cache och datastrukturlager utan kostnader per operation eller anslutningsbegränsningar. Den inbyggda HTTP-administrationskonsolen tillhandahåller servermått och diagnostik som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, tillsammans med full kompatibilitet med Redis CLI och varje Redis-klientbibliotek.
Viktiga funktioner i Dragonfly
Redis API-kompatibel
Fungerar som en direkt ersättning för Redis — alla appar som använder ett Redis-klientbibliotek fungerar med Dragonfly genom att enbart ändra anslutningssträngen.
25 gånger Redis-genomströmning
Flertrådad arkitektur utan delat tillstånd utnyttjar alla CPU-kärnor fullt ut och levererar upp till 25 gånger fler operationer per sekund än entrådad Redis på samma hårdvara.
Lägre minnesanvändning
Nya implementeringar av datastrukturer minskar minnesförbrukningen med upp till 30% jämfört med Redis för samma datamängd, vilket låter dig lagra mer data på en mindre VPS.
Inbyggd administrationskonsol
HTTP-administrationsgränssnittet på samma port tillhandahåller serverstatistik, minnesanvändning och diagnostik som är direkt åtkomlig från en webbläsare.
Memcached-kompatibel
Accepterar Memcached textprotokollkommandon utöver Redis-kommandon, vilket gör det till en direkt ersättning för båda cachelagringssystemen samtidigt.
Varför köra Dragonfly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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