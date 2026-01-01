Dragonfly är ett modernt minnesbaserat datalager som är helt kompatibelt med Redis- och Memcached-API:erna, vilket innebär att alla befintliga applikationer som använder Redis kan byta till Dragonfly genom att endast ändra anslutningssträngen. Dragonfly är byggt från grunden för flerkärniga processorer med en delad-ingenting tråd-per-kärna-arkitektur, och levererar upp till 25 gånger högre genomströmning än Redis på samma hårdvara, samtidigt som den använder betydligt mindre minne för samma datamängd.

Att själv hosta Dragonfly ger dina applikationer ett högpresterande cache och datastrukturlager utan kostnader per operation eller anslutningsbegränsningar. Den inbyggda HTTP-administrationskonsolen tillhandahåller servermått och diagnostik som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, tillsammans med full kompatibilitet med Redis CLI och varje Redis-klientbibliotek.