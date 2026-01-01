CKAN är det ledande systemet för datahantering med öppen källkod som nationella, regionala och kommunala myndigheter samt forskningsinstitutioner använder för att driva offentliga dataportaler. Det kombinerar en strukturerad datamängdskatalog, rika metadata-scheman, en fulltextsökmotor och en tabellbaserad DataStore som exponerar uppladdade CSV- och Excel-filer via ett frågebart REST API.

Att själv hosta CKAN på din egen VPS håller varje datamängd, organisationsstruktur och API-token under din kontroll, utan avgifter per datamängd och utan tredjepartsåtkomst till dina register. Hundratals community-plugins, som täcker insamling, geografisk data, DCAT-utbyte, enkel inloggning och anpassade scheman, gör plattformen mycket utbyggbar.