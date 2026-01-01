Driftsätt CKAN med en klicksinstallation
Dataportalplattform med öppen källkod för att publicera, dela och upptäcka forskningsdata och myndighetsdata.
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Vad du kan bygga med CKAN
CKAN är det ledande systemet för datahantering med öppen källkod som nationella, regionala och kommunala myndigheter samt forskningsinstitutioner använder för att driva offentliga dataportaler. Det kombinerar en strukturerad datamängdskatalog, rika metadata-scheman, en fulltextsökmotor och en tabellbaserad DataStore som exponerar uppladdade CSV- och Excel-filer via ett frågebart REST API.
Att själv hosta CKAN på din egen VPS håller varje datamängd, organisationsstruktur och API-token under din kontroll, utan avgifter per datamängd och utan tredjepartsåtkomst till dina register. Hundratals community-plugins, som täcker insamling, geografisk data, DCAT-utbyte, enkel inloggning och anpassade scheman, gör plattformen mycket utbyggbar.
Viktiga funktioner i CKAN
Omfattande datamängdskatalog
Organisera datauppsättningar i grupper och organisationer med anpassade metadatascheman, taggar, licenser och fullständig revisionshistorik per resurs.
Frågebar DataStore API
En PostgreSQL-baserad DataStore tar emot uppladdade CSV- och Excel-filer och erbjuder filtrering, sortering och SQL-frågor via REST.
Solr-driven sökning
Ett dedikerat Solr-index levererar snabb facetterad sökning över titlar, beskrivningar, taggar och anpassade fält, även på portaler med miljontals poster.
Skördare och DCAT
Hämta metadata från andra CKAN-, CSW- och DCAT-slutpunkter för att federera dataset mellan institutioner utan manuell återinmatning.
Detaljerade behörigheter
Organisationsbaserade roller låter dig styra vem som kan skapa, redigera och publicera dataset, med synlighetslägen som offentlig, privat och utkast för varje resurs.
Varför köra CKAN på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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