Installera jsreport med ett klick.
Självhostad JavaScript-rapporteringsplattform för att generera PDF-, Excel- och DOCX-dokument från HTML-mallar via REST API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med jsreport
jsreport är en rapportserver med öppen källkod som genererar affärsdokument av produktionskvalitet från HTML-mallar. Utvecklingsteam använder den som en delad tjänst som alla applikationer i organisationen kan anropa via REST API – genom att skicka JSON-data och ta emot ett formaterat PDF-, Excel-kalkylblad, DOCX- eller HTML-svar utan någon renderingslogik i den anropande applikationen. Man skriver mallarna i standard HTML och CSS med hjälp av Handlebars eller andra stödda motorer, så att vilken webbutvecklare som helst kan skapa och underhålla dem utan att lära sig ett proprietärt DSL.
Att själv hosta jsreport håller genererade dokument – fakturor, avtal, finansiella rapporter – på infrastruktur du kontrollerar, utan att skicka känslig affärsdata till en tredjeparts renderingstjänst. Inga avgifter per dokument och inga användningsbegränsningar.
Viktiga funktioner i jsreport
Flera utdataformat
Generera PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV eller XML från samma mall, genom att växla format via en API-parameter utan att behöva underhålla separata layouter.
REST API återgivning
Varje mall är en POST-slutpunkt — applikationer skickar JSON-data och får tillbaka det renderade dokumentet, vilket frikopplar rapportlogik från applikationskod.
Webbläsarbaserat designverktyg
Designa, förhandsgranska och testa rapportmallar direkt i webbläsaren med den inbyggda webbredigeraren utan att växla mellan verktyg.
Rapporschemaläggning
Schemalägg rapporter att köras automatiskt med fasta intervaller och leverera dem via e-post eller lagra resultatet, vilket eliminerar manuella återkommande exporter.
Mallversionshantering
Spåra varje ändring i en mall med inbyggd versionshistorik och återgå till vilken tidigare version som helst utan att behöva underhålla ett separat VCS.
Varför köra jsreport på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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