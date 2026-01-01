jsreport är en rapportserver med öppen källkod som genererar affärsdokument av produktionskvalitet från HTML-mallar. Utvecklingsteam använder den som en delad tjänst som alla applikationer i organisationen kan anropa via REST API – genom att skicka JSON-data och ta emot ett formaterat PDF-, Excel-kalkylblad, DOCX- eller HTML-svar utan någon renderingslogik i den anropande applikationen. Man skriver mallarna i standard HTML och CSS med hjälp av Handlebars eller andra stödda motorer, så att vilken webbutvecklare som helst kan skapa och underhålla dem utan att lära sig ett proprietärt DSL.

Att själv hosta jsreport håller genererade dokument – fakturor, avtal, finansiella rapporter – på infrastruktur du kontrollerar, utan att skicka känslig affärsdata till en tredjeparts renderingstjänst. Inga avgifter per dokument och inga användningsbegränsningar.