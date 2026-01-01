Upp till 69 % rabatt på Bludit

Installera Bludit med ett klick.

Enkelt, snabbt och säkert filbaserat CMS för personliga bloggar och små webbplatser som inte kräver någon databas.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Bludit med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Bludit

Bludit är ett plattfilsbaserat innehållshanteringssystem med öppen källkod som lagrar varje inlägg, sida och inställning som Markdown- och JSON-filer på disken. Eftersom det inte behöver MySQL, PostgreSQL eller någon annan databas är hela stacken lättare, snabbare att säkerhetskopiera och enklare att migrera mellan servrar än traditionella PHP CMS.

Att själv hosta Bludit på en VPS ger bloggare och små webbplatsägare fullt ägandeskap över sitt innehåll och sina teman, utan tredjepartsavgifter för hosting och utan plattformslåsning. Inlägg kan redigeras från en webbläsarbaserad adminpanel eller direkt på filsystemet, och projektet levereras med en inbyggd bildhanterare, pluginsystem och moderna teman redo att anpassas.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Bludit

Ingen databas krävs

Lagrar allt innehåll i platta Markdown- och JSON-filer så att driftsättning, säkerhetskopiering och versionshantering är lika enkelt som att kopiera en mapp.

Markdown-publicering

Skriv inlägg och sidor i Markdown med en webbläsarbaserad redigerare som stöder utkast, schemalagd publicering och kategorier.

Teman och plugins

Anpassa utseendet med inbyggda moderna teman och utöka funktionaliteten genom ett plugin-system utan att röra kärnkoden.

Inbyggd bildhanterare

Ladda upp, organisera och bädda in bilder från ett mediebibliotek integrerat i adminpanelen utan externa lagringstjänster.

Fleranvändarroller

Bjud in redaktörer och skribenter med olika behörigheter så att flera medarbetare kan publicera utan att dela ett konto.

Varför köra Bludit på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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