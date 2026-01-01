Bludit är ett plattfilsbaserat innehållshanteringssystem med öppen källkod som lagrar varje inlägg, sida och inställning som Markdown- och JSON-filer på disken. Eftersom det inte behöver MySQL, PostgreSQL eller någon annan databas är hela stacken lättare, snabbare att säkerhetskopiera och enklare att migrera mellan servrar än traditionella PHP CMS.

Att själv hosta Bludit på en VPS ger bloggare och små webbplatsägare fullt ägandeskap över sitt innehåll och sina teman, utan tredjepartsavgifter för hosting och utan plattformslåsning. Inlägg kan redigeras från en webbläsarbaserad adminpanel eller direkt på filsystemet, och projektet levereras med en inbyggd bildhanterare, pluginsystem och moderna teman redo att anpassas.