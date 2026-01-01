Installera Bludit med ett klick.
Enkelt, snabbt och säkert filbaserat CMS för personliga bloggar och små webbplatser som inte kräver någon databas.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bludit
Bludit är ett plattfilsbaserat innehållshanteringssystem med öppen källkod som lagrar varje inlägg, sida och inställning som Markdown- och JSON-filer på disken. Eftersom det inte behöver MySQL, PostgreSQL eller någon annan databas är hela stacken lättare, snabbare att säkerhetskopiera och enklare att migrera mellan servrar än traditionella PHP CMS.
Att själv hosta Bludit på en VPS ger bloggare och små webbplatsägare fullt ägandeskap över sitt innehåll och sina teman, utan tredjepartsavgifter för hosting och utan plattformslåsning. Inlägg kan redigeras från en webbläsarbaserad adminpanel eller direkt på filsystemet, och projektet levereras med en inbyggd bildhanterare, pluginsystem och moderna teman redo att anpassas.
Viktiga funktioner i Bludit
Ingen databas krävs
Lagrar allt innehåll i platta Markdown- och JSON-filer så att driftsättning, säkerhetskopiering och versionshantering är lika enkelt som att kopiera en mapp.
Markdown-publicering
Skriv inlägg och sidor i Markdown med en webbläsarbaserad redigerare som stöder utkast, schemalagd publicering och kategorier.
Teman och plugins
Anpassa utseendet med inbyggda moderna teman och utöka funktionaliteten genom ett plugin-system utan att röra kärnkoden.
Inbyggd bildhanterare
Ladda upp, organisera och bädda in bilder från ett mediebibliotek integrerat i adminpanelen utan externa lagringstjänster.
Fleranvändarroller
Bjud in redaktörer och skribenter med olika behörigheter så att flera medarbetare kan publicera utan att dela ett konto.
Varför köra Bludit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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