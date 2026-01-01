OMERO är dataplattformen Open Microscopy Environment, byggd för forskningslaboratorier som arbetar med flerdimensionell bioavbildningsdata. Den importerar mikroskopibilder från över 150 proprietära filformat via Bio-Formats, lagrar dem i ett sökbart arkiv och tillhandahåller dem via en webbvisare som hanterar kanaler, tidsfördröjning och Z-stackar utan proprietär programvara.

Att själv hosta OMERO på din VPS ger laboratoriegrupper full kontroll över rå bilddata, anteckningar och åtkomstbehörigheter, samtidigt som det paketerar OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend och ett PostgreSQL-arkiv i en enda distribution.