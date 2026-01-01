Installera OMERO med en klicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för bilddatahantering för vetenskaplig mikroskopi med en multidimensionell webbvisare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OMERO
OMERO är dataplattformen Open Microscopy Environment, byggd för forskningslaboratorier som arbetar med flerdimensionell bioavbildningsdata. Den importerar mikroskopibilder från över 150 proprietära filformat via Bio-Formats, lagrar dem i ett sökbart arkiv och tillhandahåller dem via en webbvisare som hanterar kanaler, tidsfördröjning och Z-stackar utan proprietär programvara.
Att själv hosta OMERO på din VPS ger laboratoriegrupper full kontroll över rå bilddata, anteckningar och åtkomstbehörigheter, samtidigt som det paketerar OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend och ett PostgreSQL-arkiv i en enda distribution.
Viktiga funktioner i OMERO
Flerdimensionell visare
Bläddra i Z-stackar, time-lapse-sekvenser och flerkanalsförvärv direkt i webbläsaren utan att installera skrivbordsbaserad mikroskopiprogramvara.
Bio-Formats-import
Importera bilder från över 150 proprietära mikroskopiformat och bevara originalmetadata genom det medföljande Bio-Formats-biblioteket.
Grupper och behörigheter
Organisera forskare i samarbetsgrupper med skrivskyddad behörighet, läs- och kommenteringsbehörighet, eller läs- och skrivbehörighet för delade datamängder och projekt.
Anteckningar och taggar
Bifoga taggar, betyg, kommentarer, nyckel-värde-par och filbilagor till bilder så att det experimentella sammanhanget hålls kopplat till rådata.
Skriptning och API:er
Automatisera analyspipelines via Python-, Java- och MATLAB-API:er eller kör OMERO.scripts på serversidan mot hela datamängder.
Varför köra OMERO på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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