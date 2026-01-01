Apollo är den ledande plattformen med öppen källkod för gemenskapsdriven genomanmärkning, utvecklad av projektet Generic Model Organism Database (GMOD). Byggd kring en JBrowse-baserad visare, låter den kuratorer från olika institutioner redigera genmodeller, transkript och funktioner på delade referensgenom samtidigt — där varje ändring spåras, tillskrivs och omedelbart är synlig för samarbetspartners.

Att själv hosta Apollo på din egen VPS håller proprietär anmärkningsdata inom din infrastruktur istället för på tredjepartsservrar. Forskningslaboratorier, konsortier och bioteknikteam får en enda auktoritativ anmärkningsdatabas, detaljerade behörigheter per organism och en kurationshistorik de helt äger — utan att dela känslig genomdata externt.