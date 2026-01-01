Installera Apollo med en klicksinstallation.
En realtidsbaserad samarbetsredigerare för genomanmärkningar, utvecklad för distribuerade biologiska forskargrupper.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apollo
Apollo är den ledande plattformen med öppen källkod för gemenskapsdriven genomanmärkning, utvecklad av projektet Generic Model Organism Database (GMOD). Byggd kring en JBrowse-baserad visare, låter den kuratorer från olika institutioner redigera genmodeller, transkript och funktioner på delade referensgenom samtidigt — där varje ändring spåras, tillskrivs och omedelbart är synlig för samarbetspartners.
Att själv hosta Apollo på din egen VPS håller proprietär anmärkningsdata inom din infrastruktur istället för på tredjepartsservrar. Forskningslaboratorier, konsortier och bioteknikteam får en enda auktoritativ anmärkningsdatabas, detaljerade behörigheter per organism och en kurationshistorik de helt äger — utan att dela känslig genomdata externt.
Viktiga funktioner i Apollo
Realtidsredigering
Flera kuratorer redigerar samma genom samtidigt, och ändringar sprids omedelbart genom WebSocket-baserad synkronisering.
JBrowse-visare
Byggd på JBrowse genomläsare, vilket ger kuratorer bekant spårnavigering, sökning och sekvensvisualisering direkt.
Behörigheter per organism
Detaljerad rollbaserad åtkomst ger administratörer att tilldela läs-, skriv- eller administratörsrättigheter per organism och per användargrupp.
Anteckningshistorik
Vi loggar varje transkriptionsredigering, kommentar och funktionsändring med användare och tidsstämpel, vilket stöder fullständig granskning och arbetsflöden för återställning.
GFF3 och FASTA import
Ladda referensgenom och befintliga annoteringar via standardiserade bioinformatikformat utan krav på proprietär konvertering.
Varför köra Apollo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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