ArchivesSpace är det ledande open source-systemet för arkivinformationshantering, byggt av arkivarier för arkivarier. Det kombinerar förvärv, ordnande, beskrivning och offentlig upptäckt i en enda applikation som stöder hela arkivets livscykel – från initial donation till onlineåtkomst av forskare.

Att själva hosta ArchivesSpace på er egen VPS håller arkivförteckningar, förvärvsposter och användardata under er institutions kontroll, utan avgift per post eller leverantörslåsning. Det medföljande personalgränssnittet, den offentliga åtkomstportalen, REST API:et och OAI-PMH-slutpunkten ger ert arkiv en komplett beskrivnings- och upptäcktsplattform direkt ur lådan.