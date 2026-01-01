Installera ArchivesSpace med ettklicksinstallation.
Arkivinformationshanteringssystem med öppen källkod för hantering av manuskript, handlingar och digitala objekt.
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Vad du kan bygga med ArchivesSpace
ArchivesSpace är det ledande open source-systemet för arkivinformationshantering, byggt av arkivarier för arkivarier. Det kombinerar förvärv, ordnande, beskrivning och offentlig upptäckt i en enda applikation som stöder hela arkivets livscykel – från initial donation till onlineåtkomst av forskare.
Att själva hosta ArchivesSpace på er egen VPS håller arkivförteckningar, förvärvsposter och användardata under er institutions kontroll, utan avgift per post eller leverantörslåsning. Det medföljande personalgränssnittet, den offentliga åtkomstportalen, REST API:et och OAI-PMH-slutpunkten ger ert arkiv en komplett beskrivnings- och upptäcktsplattform direkt ur lådan.
Viktiga funktioner i ArchivesSpace
Arkivbeskrivning
Skapa och hantera resurser, förvärv, arkivobjekt och digitala objekt enligt DACS-, ISAD(G)- och ISAAR(CPF)-standarder.
Offentlig åtkomstportal
Forskare bläddrar i sökhjälpmedel, söker i samlingar och visar digitala objekt via ett inbyggt offentligt upptäcktsgränssnitt.
EAD och MARCXML export
Exportera resursregister som EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS eller Dublin Core för integration med upptäcktslager och konsortiekataloger.
OAI-PMH-insamling
Exponera beskrivande metadata via OAI-PMH så att aggregatorer som DPLA eller Europeana kan skörda samlingar automatiskt.
REST API
Ett dokumenterat JSON REST API driver integrationer med digitala bevarandesystem, ETL-pipelines och anpassade gränssnitt.
Varför köra ArchivesSpace på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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