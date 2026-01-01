ClassQuiz är en frågesportplattform med öppen källkod och egen värd, utformad för lärare, utbildare och pedagoger som vill ha ett integritetsvänligt alternativ till kommersiella frågesporttjänster för klassrum. Spelare går med i ett spel genom att ange en PIN-kod på valfri enhet, svarar på frågor i realtid och ser live-topplistor efter varje omgång.

Att själv hosta ClassQuiz på din egen VPS håller frågesportsinnehåll, elevsvar och kontodata under din fulla kontroll, undviker licensavgifter per användare och fungerar på skolnätverk utan externa beroenden. Stacken inkluderar API:et, bakgrundsarbetaren, PostgreSQL, Redis och Meilisearch för upptäckt av frågesporter.