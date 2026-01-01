Installera ClassQuiz med en klicksinstallation.
Kahoot-alternativ med öppen källkod för live flerspelarquiz i klassrummet med poängsättning i realtid.
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Vad du kan bygga med ClassQuiz
ClassQuiz är en frågesportplattform med öppen källkod och egen värd, utformad för lärare, utbildare och pedagoger som vill ha ett integritetsvänligt alternativ till kommersiella frågesporttjänster för klassrum. Spelare går med i ett spel genom att ange en PIN-kod på valfri enhet, svarar på frågor i realtid och ser live-topplistor efter varje omgång.
Att själv hosta ClassQuiz på din egen VPS håller frågesportsinnehåll, elevsvar och kontodata under din fulla kontroll, undviker licensavgifter per användare och fungerar på skolnätverk utan externa beroenden. Stacken inkluderar API:et, bakgrundsarbetaren, PostgreSQL, Redis och Meilisearch för upptäckt av frågesporter.
Viktiga funktioner i ClassQuiz
Realtidsflerspelare
Kör live-quizsessioner där spelare ansluter med en PIN-kod och svarar på synkroniserade frågor via en WebSocket-anslutning.
Quizskapande
Skapa flervalsfrågor, ABCD-frågor, intervallfrågor, omröstningsfrågor och textinmatningsfrågor med bilder, tidsgränser och poängsättning per svar.
Fulltextsökning
Upptäck offentliga frågesporter direkt via ett inbyggt Meilisearch-index som rankar resultat efter titel, taggar och beskrivning.
Självhostad integritet
Behåll all quizdata, spelarnamn och svar på din egen infrastruktur utan telemetri eller analys från tredje part.
Bildlagring
Bifoga bilder till frågor med hjälp av inbyggd lokal lagring eller anslut en S3-kompatibel backend för obegränsad media.
OAuth och SSO
Anslut Google, GitHub eller någon anpassad OpenID Connect-leverantör så att lärare kan logga in med befintliga skolkonton.
Varför köra ClassQuiz på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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