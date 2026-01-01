Installera Crafty Controller med en klicksinstallation.
Webbaserad kontrollpanel för att skapa, konfigurera och driva flera Minecraft Java- och Bedrock-servrar från en och samma översikt.
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Vad du kan bygga med Crafty Controller
Crafty Controller är ett webbaserat GUI med öppen källkod för att hantera Minecraft Java- och Bedrock-servrar från en enda översikt. Det ersätter jonglering med SSH-sessioner och skärmflikar med livekonsoler per server, en inbyggd filhanterare, schemalagda uppgifter och säkerhetskopiering med ett klick – allt insvept i ett rent webbgränssnitt med rollbaserad åtkomst för flera användare.
Att själv hosta Crafty på din VPS behåller fullt ägande av dina världar, plugin-konfigurationer och spelardata på hårdvara du kontrollerar. Du kan starta nya servrar från populära jar-typer – vanilla, Paper, Spigot, Forge och Bedrock – utan att lämna webbläsaren, och dela begränsad administration med vänner eller moderatorer med hjälp av detaljerade behörigheter.
Viktiga funktioner i Crafty Controller
Multiserverkontroll
Starta upp, övervaka och hantera flera Minecraft Java- och Bedrock-servrar parallellt från en enda kontrollpanel.
Webbaserad konsol
Strömma serverloggar i realtid och skicka kommandon från webbläsaren, med sökbar historik och färgkodad utdata per server.
Schemalagda uppgifter
Automatisera säkerhetskopior, omstarter och kommandoexekvering med cron-scheman för att hålla servrarna friska utan manuell inblandning.
Rollbaserad åtkomst
Definiera användare med begränsade behörigheter så att moderatorer och communitymedlemmar kan hjälpa till att hantera servrar utan root-åtkomst eller känsliga inloggningsuppgifter.
Filhanterare
Bläddra, redigera, ladda upp och ladda ner serverfiler – världar, plugins, konfigurationer – direkt i webbläsaren utan SSH- eller SFTP-klienter.
Varför köra Crafty Controller på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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