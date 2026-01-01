Upp till 69 % rabatt på Crafty Controller

Installera Crafty Controller med en klicksinstallation.

Webbaserad kontrollpanel för att skapa, konfigurera och driva flera Minecraft Java- och Bedrock-servrar från en och samma översikt.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Crafty Controller med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Crafty Controller

Crafty Controller är ett webbaserat GUI med öppen källkod för att hantera Minecraft Java- och Bedrock-servrar från en enda översikt. Det ersätter jonglering med SSH-sessioner och skärmflikar med livekonsoler per server, en inbyggd filhanterare, schemalagda uppgifter och säkerhetskopiering med ett klick – allt insvept i ett rent webbgränssnitt med rollbaserad åtkomst för flera användare.

Att själv hosta Crafty på din VPS behåller fullt ägande av dina världar, plugin-konfigurationer och spelardata på hårdvara du kontrollerar. Du kan starta nya servrar från populära jar-typer – vanilla, Paper, Spigot, Forge och Bedrock – utan att lämna webbläsaren, och dela begränsad administration med vänner eller moderatorer med hjälp av detaljerade behörigheter.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Crafty Controller

Multiserverkontroll

Starta upp, övervaka och hantera flera Minecraft Java- och Bedrock-servrar parallellt från en enda kontrollpanel.

Webbaserad konsol

Strömma serverloggar i realtid och skicka kommandon från webbläsaren, med sökbar historik och färgkodad utdata per server.

Schemalagda uppgifter

Automatisera säkerhetskopior, omstarter och kommandoexekvering med cron-scheman för att hålla servrarna friska utan manuell inblandning.

Rollbaserad åtkomst

Definiera användare med begränsade behörigheter så att moderatorer och communitymedlemmar kan hjälpa till att hantera servrar utan root-åtkomst eller känsliga inloggningsuppgifter.

Filhanterare

Bläddra, redigera, ladda upp och ladda ner serverfiler – världar, plugins, konfigurationer – direkt i webbläsaren utan SSH- eller SFTP-klienter.

Varför köra Crafty Controller på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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