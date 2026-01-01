Crafty Controller är ett webbaserat GUI med öppen källkod för att hantera Minecraft Java- och Bedrock-servrar från en enda översikt. Det ersätter jonglering med SSH-sessioner och skärmflikar med livekonsoler per server, en inbyggd filhanterare, schemalagda uppgifter och säkerhetskopiering med ett klick – allt insvept i ett rent webbgränssnitt med rollbaserad åtkomst för flera användare.

Att själv hosta Crafty på din VPS behåller fullt ägande av dina världar, plugin-konfigurationer och spelardata på hårdvara du kontrollerar. Du kan starta nya servrar från populära jar-typer – vanilla, Paper, Spigot, Forge och Bedrock – utan att lämna webbläsaren, och dela begränsad administration med vänner eller moderatorer med hjälp av detaljerade behörigheter.