Open Source POS är ett PHP-webbaserat kassasystem byggt för små butiker, kaféer och tjänsteföretag som behöver ett komplett kassasystem utan SaaS-avgifter per terminal. Det webbläsarbaserade gränssnittet fungerar på vilken surfplatta, bärbar dator eller kassadator som helst, så samma backend driver kassan, lageruppdateringar och rapportering från vilken enhet som helst i det lokala nätverket.

Att själv hosta på din egen VPS behåller kundregister, försäljningshistorik och prisdata på infrastruktur du kontrollerar — utan månadsavgift, ingen transaktionsprocent och ingen leverantörslåsning. Open Source POS provisionerar den inkluderade MariaDB-databasen automatiskt och sparar dess data i namngivna volymer för säkra uppgraderingar.