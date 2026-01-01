Driftsätt kassasystem med öppen källkod med ett klick.
Webbaserat kassasystem för butiker med lagerhantering, kundhantering och försäljningsrapportering.
Välj en VPS-prenumeration för Open Source POS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Source POS
Open Source POS är ett PHP-webbaserat kassasystem byggt för små butiker, kaféer och tjänsteföretag som behöver ett komplett kassasystem utan SaaS-avgifter per terminal. Det webbläsarbaserade gränssnittet fungerar på vilken surfplatta, bärbar dator eller kassadator som helst, så samma backend driver kassan, lageruppdateringar och rapportering från vilken enhet som helst i det lokala nätverket.
Att själv hosta på din egen VPS behåller kundregister, försäljningshistorik och prisdata på infrastruktur du kontrollerar — utan månadsavgift, ingen transaktionsprocent och ingen leverantörslåsning. Open Source POS provisionerar den inkluderade MariaDB-databasen automatiskt och sparar dess data i namngivna volymer för säkra uppgraderingar.
Viktiga funktioner i Open Source POS
Kassa
Hantera försäljning, returer och reserverade köp med streckkodsskanning, produktsökning och anpassningsbara kvitton som skrivs ut på vanliga termiska skrivare.
Lagerspårning
Spåra lagernivåer, ställ in beställningsgränser och hantera leverantörer över flera artikelkategorier med automatiska justeringar vid varje försäljning.
Kundhantering
Upprätthåll en kunddatabas med köphistorik, lojalitetspoäng, tillgodohavanden och kundspecifika prisnivåer.
Försäljningsrapportering
Generera detaljerade rapporter om försäljning, skatter, betalningar, vinster och rabatter över konfigurerbara datumintervall och anställdas filter.
Medarbetarkonton
Skapa individuella inloggningar för anställda med rollbaserade behörigheter för att separera kassörs-, chefs- och rapporteringsåtkomst på en delad terminal.
Flervalutaskatter
Konfigurera flera skattesatser, valutor och betalningsmetoder för att matcha lokala handelsregler och kunders betalningspreferenser.
Varför köra Open Source POS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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