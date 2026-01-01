Installera ViewTube med ett klick.
Stilrent, integritetsvänligt alternativt YouTube-gränssnitt för att titta på videor och hantera prenumerationer utan annonser eller spårning.
Välj en VPS-prenumeration för ViewTube
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ViewTube
ViewTube är ett öppen källkod, integritetsrespekterande alternativt gränssnitt för YouTube. Det låter dig söka, titta på och följa kanaler via ett rent, modernt gränssnitt som proxyservrar videodata så att YouTube aldrig ser din IP-adress, webbläsarfingeravtryck eller visningshistorik. Byggt på Invidious- och Piped-API:erna kombinerar det en polerad Vue-baserad spelare med SponsorBlock-segmenthoppning och DeArrow-miniatyrrensning.
Att själv hosta ViewTube på din egen VPS ger dig en personlig, annonsfri YouTube-upplevelse som du helt kontrollerar. Ett lokalt kontosystem lagrar dina prenumerationer, historik och spellistor i din egen MongoDB-databas istället för ett Google-konto, medan Redis håller svarstiderna snabba. RSS-liknande kanalföljning låter dig hålla dig uppdaterad med kreatörer utan att någonsin öppna youtube.com.
Viktiga funktioner i ViewTube
Inga annonser eller spårning
Videor strömmar via din egen server, så det finns inga förhandsannonser eller mellanliggande annonser och YouTube ser aldrig din IP-adress eller ditt webbläsarfingeravtryck.
Prenumerationer utan Google
Skapa ett lokalt konto för att följa kanaler, skapa spellistor och spåra historik – och allt detta finns i din egen databas, inte i ett Google-konto.
SponsorBlock och DeArrow
Hoppa automatiskt över sponsrade segment, intron och egenreklam, och ersätt clickbait-miniatyrer och titlar med publikgenererade alternativ.
Modern videospelare
En polerad Vue-baserad spelare stöder val av kvalitet och codec, uppspelningshastighet, teaterläge och kortkommandon.
Invidious och Piped
Hämtar data via flera Invidious- och Piped-backendar, med automatisk återgång mellan instanser för tillförlitlig uppspelning.
Varför köra ViewTube på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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