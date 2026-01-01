ViewTube är ett öppen källkod, integritetsrespekterande alternativt gränssnitt för YouTube. Det låter dig söka, titta på och följa kanaler via ett rent, modernt gränssnitt som proxyservrar videodata så att YouTube aldrig ser din IP-adress, webbläsarfingeravtryck eller visningshistorik. Byggt på Invidious- och Piped-API:erna kombinerar det en polerad Vue-baserad spelare med SponsorBlock-segmenthoppning och DeArrow-miniatyrrensning.

Att själv hosta ViewTube på din egen VPS ger dig en personlig, annonsfri YouTube-upplevelse som du helt kontrollerar. Ett lokalt kontosystem lagrar dina prenumerationer, historik och spellistor i din egen MongoDB-databas istället för ett Google-konto, medan Redis håller svarstiderna snabba. RSS-liknande kanalföljning låter dig hålla dig uppdaterad med kreatörer utan att någonsin öppna youtube.com.