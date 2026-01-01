Installera Hollama med ettklicksinstallation.
Minimalt webbgränssnitt för att chatta med Ollama- och OpenAI-modeller som lagrar varje konversation i din webbläsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hollama
Hollama är en fokuserad chattklient för stora språkmodeller som ansluter direkt från din webbläsare till en eller flera Ollama-servrar, OpenAI-kompatibla slutpunkter, eller båda samtidigt. Det finns ingen central databas, inget kontosystem och ingen telemetri – sessioner, prompter, inställningar och API-nycklar finns alla i webbläsarens lokala lagring och når aldrig servern som är värd för användargränssnittet.
Att själv hosta Hollama på en VPS ger ett litet team en enda, alltid tillgänglig URL för att kommunicera med privata Ollama-modeller eller delade OpenAI-nycklar, med ett rent gränssnitt i redigeringsstil utformat för långa prompter, resonemangsmodeller och kodtunga konversationer.
Viktiga funktioner i Hollama
Ollama och OpenAI
Anslut till lokala Ollama-servrar, OpenAI, eller valfri OpenAI-kompatibel slutpunkt, och växla mellan dem under en och samma session.
Flerserverstöd
Registrera flera Ollama- och OpenAI-servrar samtidigt och dirigera varje session till en annan backend utan att konfigurera om appen.
Lokal lagring i webbläsaren
Varje session, prompt, inställning och API-nyckel lagras i webbläsarens lokala lagring, så att chattar aldrig ligger på VPS:en eller en tredjepartsserver.
Redaktörsklassade instruktioner
Stora promptfält med kodredigeringsfunktioner, markdown-rendering, syntaxmarkering och KaTeX-matematisk notation, byggda för tekniskt arbete.
Resonemang och vision
Förstklassig support för resonemangsmodeller och bildmodeller med bildinmatning, perfekt för nyare Ollama- och OpenAI-versioner.
Import och export
Säkerhetskopiera eller flytta sessioner mellan enheter med det inbyggda import- och exportverktyget så att webbläsarens lagring aldrig blir en inlåsning.
Varför köra Hollama på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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