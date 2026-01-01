Hollama är en fokuserad chattklient för stora språkmodeller som ansluter direkt från din webbläsare till en eller flera Ollama-servrar, OpenAI-kompatibla slutpunkter, eller båda samtidigt. Det finns ingen central databas, inget kontosystem och ingen telemetri – sessioner, prompter, inställningar och API-nycklar finns alla i webbläsarens lokala lagring och når aldrig servern som är värd för användargränssnittet.

Att själv hosta Hollama på en VPS ger ett litet team en enda, alltid tillgänglig URL för att kommunicera med privata Ollama-modeller eller delade OpenAI-nycklar, med ett rent gränssnitt i redigeringsstil utformat för långa prompter, resonemangsmodeller och kodtunga konversationer.