Mitra är en öppen källkodsbaserad federerad mikrobloggplattform skriven i Rust som ansluter till det bredare Fediverse via ActivityPub-protokollet. Med ett minnesavtryck på under 50 MB kör den bekvämt på de minsta VPS-planerna samtidigt som den samverkar med Mastodon, Pleroma, Misskey och andra federerade nätverk. Eftersom Mitra implementerar Mastodon API fungerar varje populär Mastodon-klient direkt.

Genom att själv hosta Mitra på din egen VPS behåller du din sociala graf, dina inlägg och prenumerantdata helt under din kontroll – inga algoritmiska flöden, ingen reklam och ingen tredjepartsplattform som bestämmer reglerna. Du bestämmer registreringspolicy, modereringsmetod och federationsomfång för din community.