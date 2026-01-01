Installera Mitra med ettklicksinstallation.
Lättviktigt Rust-baserat federerat socialt nätverk med full Mastodon API-kompatibilitet och ett litet minnesavtryck.
Välj en VPS-prenumeration för Mitra
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mitra
Mitra är en öppen källkodsbaserad federerad mikrobloggplattform skriven i Rust som ansluter till det bredare Fediverse via ActivityPub-protokollet. Med ett minnesavtryck på under 50 MB kör den bekvämt på de minsta VPS-planerna samtidigt som den samverkar med Mastodon, Pleroma, Misskey och andra federerade nätverk. Eftersom Mitra implementerar Mastodon API fungerar varje populär Mastodon-klient direkt.
Genom att själv hosta Mitra på din egen VPS behåller du din sociala graf, dina inlägg och prenumerantdata helt under din kontroll – inga algoritmiska flöden, ingen reklam och ingen tredjepartsplattform som bestämmer reglerna. Du bestämmer registreringspolicy, modereringsmetod och federationsomfång för din community.
Viktiga funktioner i Mitra
Minimal minnesanvändning
Körs på under 50 MB RAM, vilket gör den till den lättaste federerade sociala servern som finns tillgänglig och idealisk för små VPS-distributioner.
Mastodon API-kompatibel
Fungerar med praktiskt taget alla befintliga Mastodon-klientappar på webben, datorn, Android och iOS utan modifiering.
ActivityPub-federation
Ansluter till tusentals fediverse-instanser så att användare kan följa konton på Mastodon, Pleroma, Misskey och andra plattformar.
Inbyggda prenumerationer
Prenumerationer för betalt innehåll som betalas i Monero gör det möjligt för kreatörer att tjäna pengar på sitt arbete utan tredjeparts betalningsförmedlare.
Kontomigrering
Användare kan flytta sin identitet och sina följare till en annan server, vilket säkerställer att de inte blir bundna till en enda instans.
Tor och I2P-stöd
Federerar över Tor och I2P som standard för integritetsfokuserade gemenskaper och Tor-dirigerade instanser.
Varför köra Mitra på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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