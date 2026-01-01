Installera SolidInvoice med en klicksinstallation.
Symfony-baserad faktureringsapplikation med öppen källkod för frilansare och småföretag för att hantera kunder, offerter och betalningar.
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Vad du kan bygga med SolidInvoice
SolidInvoice är en faktureringsapplikation med öppen källkod byggd på Symfony-ramverket, designad för frilansare, konsulter och småföretag som behöver ett rent, fokuserat faktureringsverktyg utan månatliga SaaS-avgifter. Den täcker hela arbetsflödet från offert till betalning: hantera kunder och kontakter, skicka offerter som omvandlas till fakturor, spåra betalningar och konfigurera skatter och valutor för att matcha din jurisdiktion.
Att själv hosta SolidInvoice på din egen VPS håller klientregister, fakturahistorik och betalningsdata på infrastruktur som du kontrollerar – ingen pris per användare, inga avgifter per faktura och ingen tredjepartsåtkomst till känslig finansiell information. En installationsguide leder dig genom databasinställningen och skapandet av det första administratörskontot, och den medföljande MySQL-tjänsten lagrar all transaktionsdata bakom Traefik-hanterad HTTPS från den första driftsättningen.
Viktiga funktioner i SolidInvoice
Offerter och fakturor
Skapa professionella offerter som ni kan omvandla till fakturor med ett klick, vilket eliminerar dubbel datainmatning i hela arbetsflödet från försäljning till fakturering.
Kundhantering
Hantera kunder, kontakter och tillgodohavanden i ett centralt register med fakturahistorik per kund och utestående saldon.
Återkommande fakturor
Schemalägg återkommande fakturor för ramavtalskunder och prenumerationsfakturering, med automatisk generering enligt den cykel du definierar.
Betalningsspårning
Registrera del- och fullbetalningar mot fakturor, med inbyggt stöd för utbyggbara betalningsgateways som Stripe och PayPal.
Multivaluta och skatt
Fakturera internationella kunder i deras lokala valuta och konfigurera flera skattesatser för att hantera moms, GST och regionala skattestrukturer.
Byggt på Symfony
Drivs av det mogna Symfony PHP-ramverket, vilket ger en stabil, utbyggbar grund med en historik av långsiktigt underhåll.
Varför köra SolidInvoice på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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