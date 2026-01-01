SolidInvoice är en faktureringsapplikation med öppen källkod byggd på Symfony-ramverket, designad för frilansare, konsulter och småföretag som behöver ett rent, fokuserat faktureringsverktyg utan månatliga SaaS-avgifter. Den täcker hela arbetsflödet från offert till betalning: hantera kunder och kontakter, skicka offerter som omvandlas till fakturor, spåra betalningar och konfigurera skatter och valutor för att matcha din jurisdiktion.

Att själv hosta SolidInvoice på din egen VPS håller klientregister, fakturahistorik och betalningsdata på infrastruktur som du kontrollerar – ingen pris per användare, inga avgifter per faktura och ingen tredjepartsåtkomst till känslig finansiell information. En installationsguide leder dig genom databasinställningen och skapandet av det första administratörskontot, och den medföljande MySQL-tjänsten lagrar all transaktionsdata bakom Traefik-hanterad HTTPS från den första driftsättningen.