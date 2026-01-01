Rotki är en portföljspårare, ett analys- och skatterapporteringsverktyg med öppen källkod som bygger på en enda princip: dina finansiella data lämnar aldrig din dator. Till skillnad från centraliserade portföljappar som samlar tillgångar från börser och plånböcker på sina servrar, körs Rotki lokalt och bearbetar allt på din egen VPS – inga konton, ingen datadelning, ingen risk för dataintrång.

Det ansluter till Binance, Coinbase, Kraken och dussintals andra börser via skrivskyddade API-nycklar, spårar Ethereum- och Bitcoin-plånböcker och övervakar DeFi-positioner i protokoll som Aave och Uniswap. Självhostning ger dig beständig åtkomst från valfri enhet utan att exponera känsliga API-nycklar för tredje parter.