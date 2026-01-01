Installera ILLA Builder med ett klick
Lågkodsplattform med öppen källkod för att visuellt bygga interna verktyg, instrumentpaneler och adminpaneler.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ILLA Builder
ILLA Builder är en utvecklingsplattform med öppen källkod och låg kod som låter team bygga interna verktyg, instrumentpaneler och administratörspaneler utan omfattande front-end-utveckling. Ett dra-och-släpp-komponentbibliotek kombinerat med stöd för över 40 integrationer – inklusive PostgreSQL, MySQL, REST API:er och GraphQL – innebär att utvecklare kan ansluta verkliga datakällor och leverera fungerande applikationer på timmar istället för veckor.
Att självhosta ILLA Builder på din VPS håller affärsdata inom din egen infrastruktur, vilket eliminerar oro för SaaS-datadelningspolicyer eller pris per användare. Den allt-i-ett Docker-avbildningen paketerar allt som behövs för att köra plattformen, med beständiga volymer som säkerställer att dina projekt och anslutna resurser bevaras vid omstarter och uppdateringar.
Viktiga funktioner i ILLA Builder
Dra-och-släpp-byggare
Bygg användargränssnitt från ett rikt bibliotek av komponenter – tabeller, formulär, diagram och mer – genom att dra dem till en arbetsyta, utan att skriva layoutkod.
40+ dataintegrationer
Anslut direkt till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST-API:er, GraphQL och andra populära tjänster för att driva dina appar med livedata.
JavaScript överallt
Skriv anpassad logik direkt i JavaScript för att transformera data, utlösa åtgärder och lägga till villkorsstyrt beteende utöver vad no-code-verktyg vanligtvis tillåter.
Samarbete i realtid
Flera teammedlemmar kan redigera samma applikation samtidigt, vilket gör det praktiskt för utvecklings- och driftteam att bygga och iterera tillsammans.
Självhostad datakontroll
Att köra på din egen VPS behåller alla anslutna datakällor och applikationslogik inom din infrastruktur, vilket stöder efterlevnad och krav på datalagring.
Varför köra ILLA Builder på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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