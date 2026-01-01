ILLA Builder är en utvecklingsplattform med öppen källkod och låg kod som låter team bygga interna verktyg, instrumentpaneler och administratörspaneler utan omfattande front-end-utveckling. Ett dra-och-släpp-komponentbibliotek kombinerat med stöd för över 40 integrationer – inklusive PostgreSQL, MySQL, REST API:er och GraphQL – innebär att utvecklare kan ansluta verkliga datakällor och leverera fungerande applikationer på timmar istället för veckor.

Att självhosta ILLA Builder på din VPS håller affärsdata inom din egen infrastruktur, vilket eliminerar oro för SaaS-datadelningspolicyer eller pris per användare. Den allt-i-ett Docker-avbildningen paketerar allt som behövs för att köra plattformen, med beständiga volymer som säkerställer att dina projekt och anslutna resurser bevaras vid omstarter och uppdateringar.