Installera PrivateGPT med ett klick.
Självhostad RAG-motor som låter dig chatta med dina privata dokument med lokala LLM:er – ingen data lämnar din server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PrivateGPT
PrivateGPT är en öppen källkods-RAG (Retrieval-Augmented Generation)-plattform för att fråga dina egna dokument med hjälp av lokala stora språkmodeller. Ladda upp filer och ställ frågor till dem — systemet hämtar de mest relevanta passagerna och använder en lokal LLM för att generera korrekta, citerade svar utan att skicka någon data till externa API:er eller molntjänster.
Denna distribution använder Ollama för att köra inferens helt på CPU, vilket gör den praktisk på vilken VPS som helst utan en GPU. Vid första uppstarten laddar Ollama automatiskt ner Llama 3.1 8B och en textinbäddningsmodell — inget HuggingFace-konto eller API-nyckel krävs. Efterföljande starter är snabba. Självhosting håller dina dokument, frågor och konversationshistorik på infrastruktur du helt kontrollerar.
Viktiga funktioner i PrivateGPT
100% privat i grunden
All inferens sker lokalt via Ollama — dokument, frågor och svar kommer aldrig i kontakt med externa API:er eller molntjänster.
Dokumentintag
Ladda upp PDF-filer, textfiler, kalkylblad och mer; systemet delar upp och bäddar in dem i en lokal vektorlagring för semantisk hämtning.
RAG-drivna svar
Varje svar hämtar först de mest relevanta dokumentpassagerna och baserar svaren på ditt faktiska innehåll istället för hallucinerad kunskap.
Flera frågelägen
Växla mellan RAG-chatt, full dokumentsökning, enkel LLM-chatt och sammanfattning från samma gränssnitt utan att konfigurera om något.
GPU-fri inferens
Körs helt på CPU via Ollama — ingen GPU eller CUDA krävs, vilket gör den möjlig att driftsätta på vilken standard VPS-plan som helst.
Inbyggt webbgränssnitt
Gradio-baserat gränssnitt för att ladda upp dokument, ställa frågor och hantera inmatade filer — ingen separat frontend att installera.
Varför köra PrivateGPT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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