PrivateGPT är en öppen källkods-RAG (Retrieval-Augmented Generation)-plattform för att fråga dina egna dokument med hjälp av lokala stora språkmodeller. Ladda upp filer och ställ frågor till dem — systemet hämtar de mest relevanta passagerna och använder en lokal LLM för att generera korrekta, citerade svar utan att skicka någon data till externa API:er eller molntjänster.

Denna distribution använder Ollama för att köra inferens helt på CPU, vilket gör den praktisk på vilken VPS som helst utan en GPU. Vid första uppstarten laddar Ollama automatiskt ner Llama 3.1 8B och en textinbäddningsmodell — inget HuggingFace-konto eller API-nyckel krävs. Efterföljande starter är snabba. Självhosting håller dina dokument, frågor och konversationshistorik på infrastruktur du helt kontrollerar.