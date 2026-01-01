VueTorrent är en öppen källkods-Webbgränssnittsersättning för qBittorrent, byggd med Vue 3 och Vuetify av en aktiv gemenskap av bidragsgivare. Den ersätter det föråldrade standardgränssnittet för qBittorrent med en snabb, responsiv enkel-sidig applikation utformad för att kännas naturlig på både stationära webbläsare och mobila enheter, inklusive installation som en Progressiv webbapp.

Denna distribution paketerar VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-avbildningen via en officiellt stödd Docker-mod, så en enda container levererar både BitTorrent-motorn och det moderna gränssnittet. Självhosting på en VPS ger kontinuerlig seeding, datacenterbandbredd och full kompatibilitet med arr-automationsstacken via standard-qBittorrent WebAPI.