Installera VueTorrent med ett klick.
Modernt Vue.js webbgränssnitt för qBittorrent med en elegant, mobilanpassad design och rika funktioner för torrent-hantering.
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Vad du kan bygga med VueTorrent
VueTorrent är en öppen källkods-Webbgränssnittsersättning för qBittorrent, byggd med Vue 3 och Vuetify av en aktiv gemenskap av bidragsgivare. Den ersätter det föråldrade standardgränssnittet för qBittorrent med en snabb, responsiv enkel-sidig applikation utformad för att kännas naturlig på både stationära webbläsare och mobila enheter, inklusive installation som en Progressiv webbapp.
Denna distribution paketerar VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-avbildningen via en officiellt stödd Docker-mod, så en enda container levererar både BitTorrent-motorn och det moderna gränssnittet. Självhosting på en VPS ger kontinuerlig seeding, datacenterbandbredd och full kompatibilitet med arr-automationsstacken via standard-qBittorrent WebAPI.
Viktiga funktioner i VueTorrent
Vue 3 Webbgränssnitt
Enkelssidigt gränssnitt byggt på Vue 3 och Vuetify ersätter qBittorrents föråldrade standard-användargränssnitt med smidig navigering och liveuppdateringar.
Mobil och PWA redo
Responsiv layout fungerar på telefoner och surfplattor och du kan installera den som en progressiv webbapp för en appliknande upplevelse.
Ljust och mörkt tema
Inbyggda ljusa och mörka teman med konfigurerbara kolumner i instrumentpanelen låter dig anpassa vilka torrent-egenskaper som är synliga med en blick.
Tangentbordsgenvägar
Förstklassiga tangentbordsgenvägar, inklusive flerval, sökfokus och att stänga dialogrutor, påskyndar den dagliga torrent-hanteringen.
Fullständig qBittorrent API
Använder standard qBittorrent WebAPI, så Sonarr, Radarr, Lidarr och andra arr-verktyg fungerar utan någon extra konfiguration.
Paketerad serverdel
Levereras som en Docker-mod ovanpå LinuxServer qBittorrent, så en enda container tillhandahåller både torrentmotorn och det moderna användargränssnittet.
Varför köra VueTorrent på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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