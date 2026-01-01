Autobase är ett open source-alternativ till molnhanterade databastjänster som Amazon RDS och Google Cloud SQL, som tillhandahåller automatiserad provisionering av PostgreSQL-kluster, konfiguration för hög tillgänglighet och centraliserad hantering via en intuitiv webbkonsol. Med över 4 000 GitHub-stjärnor låter det dig provisionera produktionsklara PostgreSQL-kluster med automatisk failover, schemalagda säkerhetskopior och återställning till en specifik tidpunkt utan att manuellt behöva bemästra komplex HA-konfiguration.

Att själv hosta Autobase eliminerar de återkommande timkostnaderna för molndatabastjänster, samtidigt som din databasinfrastruktur och all lagrad data förblir under din fullständiga kontroll. Den integrerade DBDesk Studio tillhandahåller direkt SQL-åtkomst och schemautforskning, och REST API:et möjliggör fullständig programmatisk hantering – vilket ger dig bekvämligheten med en hanterad databas på din egen infrastruktur.