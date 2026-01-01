Installera Autobase med ettklicksinstallation.
En självhyst Databas som tjänst-plattform med öppen källkod för att automatisera tillhandahållande och hantering av PostgreSQL-kluster.
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Vad du kan bygga med Autobase
Autobase är ett open source-alternativ till molnhanterade databastjänster som Amazon RDS och Google Cloud SQL, som tillhandahåller automatiserad provisionering av PostgreSQL-kluster, konfiguration för hög tillgänglighet och centraliserad hantering via en intuitiv webbkonsol. Med över 4 000 GitHub-stjärnor låter det dig provisionera produktionsklara PostgreSQL-kluster med automatisk failover, schemalagda säkerhetskopior och återställning till en specifik tidpunkt utan att manuellt behöva bemästra komplex HA-konfiguration.
Att själv hosta Autobase eliminerar de återkommande timkostnaderna för molndatabastjänster, samtidigt som din databasinfrastruktur och all lagrad data förblir under din fullständiga kontroll. Den integrerade DBDesk Studio tillhandahåller direkt SQL-åtkomst och schemautforskning, och REST API:et möjliggör fullständig programmatisk hantering – vilket ger dig bekvämligheten med en hanterad databas på din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Autobase
Klusterprovisionering med ett klick
Skapa fullt konfigurerade, högt tillgängliga PostgreSQL-kluster via webbkonsolen utan att manuellt skriva HA-konfigurationsfiler eller Ansible playbooks.
Automatisk redundansväxling
Inbyggd redundansväxling upptäcker primära fel och befordrar en replik automatiskt, vilket minimerar nedtid för produktionsbelastningar utan manuell inblandning.
Integrerad SQL-studio
DBDesk Studio levereras tillsammans med konsolen och erbjuder schemabläddring, frågekörning och datautforskning utan att du behöver installera en separat databasklient.
Säkerhetskopiering och återställning
Schemalägg automatiserade säkerhetskopior och återställ kluster till valfri tidpunkt, vilket skyddar mot dataförlust från oavsiktliga raderingar eller applikationsfel.
REST API-automatisering
Ett REST API tillhandahåller alla hanteringsåtgärder, vilket möjliggör integration med CI/CD-pipelines, verktyg för infrastruktur som kod och anpassade automatiseringsskript.
Varför köra Autobase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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