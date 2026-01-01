ByteChef är en plattform med öppen källkod och låg kod som låter team bygga API-integrationer och automatisera arbetsflöden över SaaS-applikationer, interna API:er och databaser genom en visuell redigerare. Med stöd för över 200 komponenter och flera programmeringsspråk kan både tekniska och icke-tekniska användare konstruera sofistikerade automatiseringar utan att skriva omfattande kod.

Att själv hosta ByteChef på din egen VPS håller din arbetsflödeslogik, dina inloggningsuppgifter och affärsdata helt under din kontroll – ingen leverantörsåtkomst, ingen användningsbaserad prissättning och inget beroende av ett tredjeparts automatiseringsmoln.