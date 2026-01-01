Installera ByteChef med en klicksinstallation.
Lågkodsplattform med öppen källkod för API-integration och automatisering av arbetsflöden med 200+ inbyggda anslutningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ByteChef
ByteChef är en plattform med öppen källkod och låg kod som låter team bygga API-integrationer och automatisera arbetsflöden över SaaS-applikationer, interna API:er och databaser genom en visuell redigerare. Med stöd för över 200 komponenter och flera programmeringsspråk kan både tekniska och icke-tekniska användare konstruera sofistikerade automatiseringar utan att skriva omfattande kod.
Att själv hosta ByteChef på din egen VPS håller din arbetsflödeslogik, dina inloggningsuppgifter och affärsdata helt under din kontroll – ingen leverantörsåtkomst, ingen användningsbaserad prissättning och inget beroende av ett tredjeparts automatiseringsmoln.
Viktiga funktioner i ByteChef
Visuell arbetsflödesredigerare
Designa komplexa automationsflöden med ett dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör integration tillgänglig utan djupgående kodningskunskaper.
200+ förbyggda anslutningar
Anslut till populära SaaS-appar, databaser och API:er direkt utan att bygga anpassade integrationer från grunden.
Flerspråksstöd
Skriv anpassad logik i Java, JavaScript, Python eller Ruby så att utvecklare kan utöka arbetsflöden på det språk de redan kan.
AI-klar arkitektur
Inbyggda AI-komponenter låter team bädda in intelligent beslutsfattande i automatiseringar utan separat AI-infrastruktur.
Avancerade flödeskontroller
Villkor, växlar, slingor och parallell körning ger exakt kontroll över hur komplex affärslogik körs.
Varför köra ByteChef på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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