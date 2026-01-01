Distribuera RustDesk med en klicksinstallation.
En fjärrskrivbordsserver med öppen källkod som ger dig fullständig kontroll över säker fjärråtkomst, utan prenumerationsavgifter eller dataroutning via tredje parter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RustDesk
RustDesk är en fjärrskrivbordsplattform med öppen källkod, byggd i Rust, som erbjuder ett självhyst alternativ till TeamViewer och AnyDesk utan användningsbegränsningar, platsrestriktioner eller återkommande licenskostnader. Den använder två serverkomponenter — hbbs för anslutningshantering och hbbr för relä — vilket möjliggör direkta peer-to-peer-anslutningar med automatisk återgång när brandväggar förhindrar direkt dirigering.
Att självhysa RustDesk-servern innebär att dina fjärråtkomstsessioner aldrig går via tredjepartsinfrastruktur. Krypteringsnycklar, anslutningsloggar och åtkomstpolicyer förblir under din kontroll, vilket gör den lämplig för IT-team med strikta efterlevnadskrav.
Viktiga funktioner i RustDesk
Inga prenumerationsavgifter
Eliminerar licenskostnader per användare som är typiska för kommersiella fjärrskrivbordslösningar, vilket gör det ekonomiskt för växande team.
End-to-end-kryptering
Vi krypterar alla fjärrsessioner och lagrar de kryptografiska nycklarna på din egen server istället för hos en kommersiell leverantör.
Plattformsoberoende klienter
Med klientappar för Windows, macOS, Linux, Android och iOS får du fjärråtkomst från praktiskt taget vilken enhet som helst.
P2P med relä-fallback
Upprättar direkta peer-to-peer-anslutningar för bästa prestanda, med automatisk återgång till relä när NAT eller brandväggar ingriper.
Obevakad åtkomst
Stöder obevakade fjärrsessioner för serverhantering och underhåll efter arbetstid utan att någon behöver vara vid fjärrmaskinen.
Varför köra RustDesk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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