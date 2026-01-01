RustDesk är en fjärrskrivbordsplattform med öppen källkod, byggd i Rust, som erbjuder ett självhyst alternativ till TeamViewer och AnyDesk utan användningsbegränsningar, platsrestriktioner eller återkommande licenskostnader. Den använder två serverkomponenter — hbbs för anslutningshantering och hbbr för relä — vilket möjliggör direkta peer-to-peer-anslutningar med automatisk återgång när brandväggar förhindrar direkt dirigering.

Att självhysa RustDesk-servern innebär att dina fjärråtkomstsessioner aldrig går via tredjepartsinfrastruktur. Krypteringsnycklar, anslutningsloggar och åtkomstpolicyer förblir under din kontroll, vilket gör den lämplig för IT-team med strikta efterlevnadskrav.