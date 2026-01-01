Installera ServerStatus med ett klicks installation.
Lättviktig översikt för flerserverövervakning som samlar realtidsmätvärden från alla dina servrar i en och samma vy.
Välj en VPS-prenumeration för ServerStatus
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ServerStatus
ServerStatus är ett övervakningssystem med öppen källkod för flera servrar som samlar in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmått från valfritt antal fjärrmaskiner och presenterar dem i en enda webbpanel i realtid. Varje övervakad server kör en lättviktig klientagent som rapporterar tillbaka till den centrala ServerStatus-servern, vilket gör det enkelt att få en enhetlig översikt över hela din infrastruktur utan att behöva distribuera en tung observerbarhetsstack.
Att själv hosta ServerStatus på din egen VPS håller alla infrastrukturmått privata och under din kontroll. Webbpanelen uppdateras live och kräver ingen databas, ingen komplex konfigurationspipeline och inga externa beroenden – bara en enda container och en konfigurationsfil som listar dina servrar.
Viktiga funktioner i ServerStatus
Flerserveraggregering
Samla in och visa mätvärden från obegränsat antal fjärrservrar i en centraliserad översikt utan separata installationer per server.
Realtidsöversikt
Webbgränssnittet som uppdateras i realtid visar CPU-belastning, minnesanvändning, diskutrymme och nätverksgenomströmning för varje övervakad värd i en överblick.
Lättviktiga klientagenter
Fjärrservrar kör en minimal Python- eller shell-klient som rapporterar mätvärden över en enkel TCP-anslutning, med nästan ingen resursförbrukning.
Övervakningslarm
Definiera uttrycksbaserade varningsregler för CPU, minne och nätverksförhållanden och skicka aviseringar via konfigurerbara webhook-återanrop.
Webbplatsöversikt och SSL-övervakning
Övervaka HTTP/HTTPS-slutpunkter och SSL-certifikatets utgångsdatum tillsammans med servermått i samma översikt.
Varför köra ServerStatus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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