ServerStatus är ett övervakningssystem med öppen källkod för flera servrar som samlar in CPU-, minnes-, disk- och nätverksmått från valfritt antal fjärrmaskiner och presenterar dem i en enda webbpanel i realtid. Varje övervakad server kör en lättviktig klientagent som rapporterar tillbaka till den centrala ServerStatus-servern, vilket gör det enkelt att få en enhetlig översikt över hela din infrastruktur utan att behöva distribuera en tung observerbarhetsstack.

Att själv hosta ServerStatus på din egen VPS håller alla infrastrukturmått privata och under din kontroll. Webbpanelen uppdateras live och kräver ingen databas, ingen komplex konfigurationspipeline och inga externa beroenden – bara en enda container och en konfigurationsfil som listar dina servrar.