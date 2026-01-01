Installera Calibre-Web med en klicksinstallation.
Modernt webbgränssnitt för ditt Calibre e-boksbibliotek, som du kan komma åt från vilken enhet som helst med en webbläsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Calibre-Web
Calibre-Web erbjuder ett rent, webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera och läsa e-böcker lagrade i en Calibre-databas. Det stöder EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- och serieformat, inkluderar en inbyggd e-boksläsare med anpassningsbara teman, och låter flera användare upprätthålla separata läslistor och framsteg – allt utan att kräva Calibre-skrivbordsappen.
Att själva hosta Calibre-Web på er VPS ger er ett personligt digitalt bibliotek tillgängligt var som helst, utan spårning, inga DRM-begränsningar och fullständig kontroll över er läsdata och samling.
Viktiga funktioner i Calibre-Web
Inbyggd e-boksläsare
Läs EPUB och andra format direkt i webbläsaren med justerbara typsnitt, teman och spårning av läsframsteg.
Fleranvändarstöd
Varje användare får individuella läslistor, framsteg och inställningar utan att dela ett enda konto eller en samlingsvy.
Stöd för flera format
Hanterar EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR och CBZ så att hela ditt bibliotek – böcker, serietidningar och magasin – finns på ett och samma ställe.
Skicka till enhet
Mejla böcker direkt till Kindle eller andra e-läsare, så att din föredragna enhet alltid har innehållet du vill ha utan manuella överföringar.
Metadatahantering
Redigera bokdetaljer, omslag, taggar och serieinformation för att hålla ett välorganiserat, sökbart bibliotek allt eftersom det växer.
Varför köra Calibre-Web på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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