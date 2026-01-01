Calibre-Web erbjuder ett rent, webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera och läsa e-böcker lagrade i en Calibre-databas. Det stöder EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- och serieformat, inkluderar en inbyggd e-boksläsare med anpassningsbara teman, och låter flera användare upprätthålla separata läslistor och framsteg – allt utan att kräva Calibre-skrivbordsappen.

Att själva hosta Calibre-Web på er VPS ger er ett personligt digitalt bibliotek tillgängligt var som helst, utan spårning, inga DRM-begränsningar och fullständig kontroll över er läsdata och samling.