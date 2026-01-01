LanguageTool är en omfattande server för korrekturläsning med öppen källkod som upptäcker grammatik-, stil-, skiljeteckens- och stavfel på över 25 språk genom ett enkelt RESTful HTTP API. Den går långt bortom grundläggande stavningskontroll för att upptäcka komplexa grammatiska problem, vilket gör den till ett sekretessvänligt alternativ till molnbaserade grammatiktjänster som Grammarly.

Detta är en API-baserad tjänst utan traditionellt webbgränssnitt. Klienter – webbläsartillägg, LibreOffice-tillägg, kodredigerare och anpassade applikationer – pekar på din distributions-URL och anropar /v2/check-slutpunkten direkt. Självhostning innebär att skrivet innehåll aldrig lämnar din infrastruktur, vilket är avgörande för juridiska, medicinska eller känsliga affärsdokument.