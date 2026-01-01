Installera LanguageTool med en klicksinstallation
Grammatik-, stil- och stavningskontroll med öppen källkod för fler än 25 språk, som fungerar som ett privat, självhyst REST API.
Välj en VPS-prenumeration för LanguageTool
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LanguageTool
LanguageTool är en omfattande server för korrekturläsning med öppen källkod som upptäcker grammatik-, stil-, skiljeteckens- och stavfel på över 25 språk genom ett enkelt RESTful HTTP API. Den går långt bortom grundläggande stavningskontroll för att upptäcka komplexa grammatiska problem, vilket gör den till ett sekretessvänligt alternativ till molnbaserade grammatiktjänster som Grammarly.
Detta är en API-baserad tjänst utan traditionellt webbgränssnitt. Klienter – webbläsartillägg, LibreOffice-tillägg, kodredigerare och anpassade applikationer – pekar på din distributions-URL och anropar /v2/check-slutpunkten direkt. Självhostning innebär att skrivet innehåll aldrig lämnar din infrastruktur, vilket är avgörande för juridiska, medicinska eller känsliga affärsdokument.
Viktiga funktioner i LanguageTool
25+ språk Support
Kontrollera grammatik och stil på engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska, nederländska, polska och många fler språk från en enda tjänst.
Djup grammatikkontroll
Upptäck komplexa grammatiska fel, stilproblem och förväxlade ord som enkla stavningskontroller missar.
REST API-integration
Integrera grammatikkontroll i valfri applikation, CMS eller redigerare med en enkel HTTP-slutpunkt för /v2/check.
N-gram språkmodeller
Aktivera valfria n-gramsmodeller för avsevärt förbättrad upptäckt av vanligt förväxlade ord och fraser.
Konfigurerbara resurser
Justera Java-heapstorleken vid driftsättning för att balansera minnesanvändningen mot genomströmningen för din förväntade begärandevolym.
Varför köra LanguageTool på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.