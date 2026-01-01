Mini QR är en självhostad QR-kodgenerator byggd med Vue 3. Den går bortom grundläggande svartvita koder – du kan anpassa punktmönster, hörnstilar, färger och ramar, och sedan exportera resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-text. En inbyggd skanner accepterar kamerainmatning eller bilduppladdningar, och ett batchläge genererar flera koder från en CSV-fil i ett enda svep.

Att själv hosta Mini QR innebär att din QR-data – URL:er, vCards, WiFi-uppgifter eller annan anpassad nyttolast – aldrig passerar genom en tredjepartstjänst. Appen har ingen databas och inga konton, så det finns inget att hantera efter driftsättningen.