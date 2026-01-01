Installera Mini QR med installation med ett klick.
Självhostad QR-kodgenerator med anpassade färger, stilar och export till PNG, SVG eller ASCII.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mini QR
Mini QR är en självhostad QR-kodgenerator byggd med Vue 3. Den går bortom grundläggande svartvita koder – du kan anpassa punktmönster, hörnstilar, färger och ramar, och sedan exportera resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-text. En inbyggd skanner accepterar kamerainmatning eller bilduppladdningar, och ett batchläge genererar flera koder från en CSV-fil i ett enda svep.
Att själv hosta Mini QR innebär att din QR-data – URL:er, vCards, WiFi-uppgifter eller annan anpassad nyttolast – aldrig passerar genom en tredjepartstjänst. Appen har ingen databas och inga konton, så det finns inget att hantera efter driftsättningen.
Viktiga funktioner i Mini QR
Anpassad QR-design
Anpassa punktmönster, hörnformer, färger och ramelement för att matcha vilket varumärke eller estetik som helst – långt bortom standard svartvita koder.
Flera exportformat
Ladda ner färdiga koder som PNG, JPG, SVG eller ASCII/Unicode-text, och se till att resultatet är kompatibelt med alla efterföljande användningsfall.
Inbyggd QR-skanner
Skanna QR-koder direkt i webbläsaren via kamera eller genom att ladda upp en bild – du behöver ingen separat app eller plugin.
CSV-batchgenerering
Ladda upp en CSV-fil för att generera flera QR-koder i ett enda svep, användbart för produktetiketter, evenemangsbiljetter eller utskrift av kontaktkort.
Datamallar
Förbyggda inmatningsformulär för URL:er, e-post, vCard, WiFi-uppgifter och andra vanliga format gör kodning av strukturerad data snabb och felfri.
Varför köra Mini QR på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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