Installera withoutbg med en klicksinstallation.
Självhustat AI-verktyg för bakgrundsborttagning som bearbetar bilder lokalt utan molnberoende eller avgifter per bild.
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Vad du kan bygga med withoutbg
withoutbg är en självhostad AI-driven applikation för bakgrundsborttagning som kör en fyrstegs ONNX-modellpipeline helt på din egen server. Den tillhandahåller ett dra-och-släpp-webbgränssnitt för att ta bort bakgrunder från produktfoton, porträtt och marknadsföringsbilder – utan att skicka filer till en molntjänst eller betala per bild. Pipen kombinerar ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vägledning, Focus Matting och en förfinarmodell för att producera rena resultat med transparent bakgrund enbart från CPU-inferens.
Docker-avbildningen innehåller alla modellvikter, så du behöver inte konfigurera något utöver att driftsätta containern – inga modellnedladdningar, du behöver ingen GPU, inga externa API-anrop på bearbetningsvägen.
Viktiga funktioner i withoutbg
Lokal AI-modellpipeline
Din server hanterar all bakgrundsborttagning med inbyggda ONNX-modeller — den skickar aldrig bilder till externa molntjänster.
Fyrstegsbearbetning
ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vägledning, Focus Matting och en förfiningsmodell samarbetar för att skapa rena kanter på hår, päls och komplexa motiv.
Ingen GPU krävs
CPU-baserad ONNX-inferens innebär att vilken standard VPS som helst kan köra hela modellpipelinen utan GPU-hårdvara eller CUDA-installation.
Drag-and-drop webbgränssnitt
React-baserat gränssnitt låter användare dra bilder och ladda ner resultat med transparent bakgrund i PNG-, JPEG- eller WebP-format utan någon installation.
Inga avgifter per bild
Självhostning eliminerar avgifter per bild från SaaS-API:er för bakgrundsborttagning — bearbeta obegränsat antal bilder till en fast VPS-kostnad.
Varför köra withoutbg på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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