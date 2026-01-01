withoutbg är en självhostad AI-driven applikation för bakgrundsborttagning som kör en fyrstegs ONNX-modellpipeline helt på din egen server. Den tillhandahåller ett dra-och-släpp-webbgränssnitt för att ta bort bakgrunder från produktfoton, porträtt och marknadsföringsbilder – utan att skicka filer till en molntjänst eller betala per bild. Pipen kombinerar ISNet-segmentering, Depth Anything V2-vägledning, Focus Matting och en förfinarmodell för att producera rena resultat med transparent bakgrund enbart från CPU-inferens.

Docker-avbildningen innehåller alla modellvikter, så du behöver inte konfigurera något utöver att driftsätta containern – inga modellnedladdningar, du behöver ingen GPU, inga externa API-anrop på bearbetningsvägen.