Distribuera Zensical med en klicksinstallation.
Självhostad dokumentationsplattform som bygger och tillhandahåller vacker Markdown-baserad projektdokumentation med liveförhandsgranskning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Zensical
Zensical är en modern dokumentationsplattform skapad av teamet bakom Material for MkDocs. Den genererar polerade, sökbara dokumentationswebbplatser från Markdown-källfiler och levererar dem med en inbyggd live-förhandsgranskningsserver – så ändringar i din dokumentation syns omedelbart i webbläsaren. Den stöder både sitt eget ursprungliga
zensical.toml-format och befintliga
mkdocs.yml-konfigurationsfiler, vilket gör migreringen från MkDocs enkel.
Att självhosta Zensical på din egen VPS innebär att din dokumentation finns på infrastruktur som du kontrollerar, utan sidavgift, ingen läsarspårning och inget beroende av en tredjeparts dokumentationshostingtjänst. Ett startprojekt skapas automatiskt vid första körningen så att du kan börja skriva omedelbart.
Viktiga funktioner i Zensical
Markdown-baserad redigering
Skriv dokumentation i enkla Markdown-filer och rendera dem som en snygg, fullt navigerbar dokumentationswebbplats.
Live-förhandsvisningsserver
Den inbyggda utvecklingsservern laddar om dokumentationen i webbläsaren så snart du sparar källfilerna, vilket gör redigeringen snabb och omedelbar.
Fulltextsökning
Inbyggd klientsökning indexerar alla dokumentsidor så att läsare kan hitta innehåll omedelbart utan serverinfrastruktur.
MkDocs Kompatibilitet
Läser befintliga
mkdocs.yml konfigurationsfiler, vilket låter team migrera från MkDocs utan att skriva om sin konfiguration.
Flerspråkig support
Fullständig internationalisering på över 60 språk för dokumentation som betjänar globala målgrupper på deras modersmål.
Startprojekt vid första körningen
Initierar automatiskt ett exempeldokumentationsprojekt vid första driftsättningen så att du kan börja skriva och anpassa direkt.
Varför köra Zensical på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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