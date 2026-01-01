Zensical är en modern dokumentationsplattform skapad av teamet bakom Material for MkDocs. Den genererar polerade, sökbara dokumentationswebbplatser från Markdown-källfiler och levererar dem med en inbyggd live-förhandsgranskningsserver – så ändringar i din dokumentation syns omedelbart i webbläsaren. Den stöder både sitt eget ursprungliga zensical.toml -format och befintliga mkdocs.yml -konfigurationsfiler, vilket gör migreringen från MkDocs enkel.

Att självhosta Zensical på din egen VPS innebär att din dokumentation finns på infrastruktur som du kontrollerar, utan sidavgift, ingen läsarspårning och inget beroende av en tredjeparts dokumentationshostingtjänst. Ett startprojekt skapas automatiskt vid första körningen så att du kan börja skriva omedelbart.