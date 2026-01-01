Loomio är en plattform med öppen källkod, särskilt utvecklad för samarbetsinriktat beslutsfattande. Grupper kan hålla strukturerade diskussioner, skapa förslag, genomföra omröstningar och registrera resultat – allt på ett ställe. Till skillnad från allmänna chattverktyg håller Loomio konversationer fokuserade på att leda till tydliga beslut, vilket gör det idealiskt för kooperativ, ideella organisationer, samhällsorganisationer och distribuerade team.

Att själv hosta Loomio på er egen VPS håller medlemsdata helt under er kontroll, utan användaravgifter och utan beroende av en tredjepartstjänst. Denna installation inkluderar hela Rails webbapp, Sidekiq bakgrundsarbetare, PostgreSQL-databas, Redis-kö och en Hocuspocus-server för samarbetsinriktad dokumentredigering i realtid.