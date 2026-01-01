pygeoapi är en Python-implementering med öppen källkod av OGC API-standarderna (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) som förvandlar geodatauppsättningar till ett upptäckbart, navigerbart RESTful API. Den inkluderar en inbyggd HTML-webbläsare så att icke-utvecklare kan navigera i samlingar, inspektera objekt på en karta och ladda ner GeoJSON utan att skriva en enda förfrågan.

Att själv hosta pygeoapi på din egen VPS ger dig full kontroll över vilka datamängder som exponeras, var de finns och vem som kan fråga dem. Anslut PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB eller fjärrkällor för WFS/WMS, och publicera dem under din egen domän med HTTPS som hanteras av den medföljande Traefik-proxyn.