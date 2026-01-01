Driftsätt pygeoapi med en klicksinstallation.
Python-server som implementerar OGC API-sviten av standarder för att publicera geografisk data över HTTP.
Välj en VPS-prenumeration för pygeoapi
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med pygeoapi
pygeoapi är en Python-implementering med öppen källkod av OGC API-standarderna (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) som förvandlar geodatauppsättningar till ett upptäckbart, navigerbart RESTful API. Den inkluderar en inbyggd HTML-webbläsare så att icke-utvecklare kan navigera i samlingar, inspektera objekt på en karta och ladda ner GeoJSON utan att skriva en enda förfrågan.
Att själv hosta pygeoapi på din egen VPS ger dig full kontroll över vilka datamängder som exponeras, var de finns och vem som kan fråga dem. Anslut PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB eller fjärrkällor för WFS/WMS, och publicera dem under din egen domän med HTTPS som hanteras av den medföljande Traefik-proxyn.
Viktiga funktioner i pygeoapi
OGC API-standarder
Implementerar OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes och hämtning av miljödata mot en enda konfigurationsfil.
Inbyggd HTML-webbläsare
Du kan bläddra i varje samling, objekt och process från webbgränssnittet med en interaktiv Leaflet-karta och snyggt formaterad JSON.
Många databackends
Tillhandahåll PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON och fjärr-WFS-källor via enhetliga leverantörer.
OpenAPI-dokumentation
Konfigurationen genererar automatiskt en OpenAPI 3.0-beskrivning och ett Swagger/Redoc-gränssnitt så att klienter snabbt kan integrera.
Geospatial bearbetning
Exponera Python-funktioner som OGC API Processes för att köra transformationer, analyser och ETL-jobb på begäran mot din publicerade data.
STAC och metadatakataloger
Publicera STAC-kompatibla kataloger med bilder och data så att partners programmatiskt kan söka och genomsöka era geospatiala tillgångar.
Varför köra pygeoapi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.