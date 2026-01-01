Quickwit är en distribuerad sökmotor med öppen källkod, skriven i Rust och utvecklad för logghantering, distribuerad spårning och observerbarhet för arbetsbelastningar i vilken skala som helst. Den frikopplar beräkning från lagring och indexerar data direkt till objektlagring så att team kan behålla månader eller år av telemetri online till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella loggstackar.

Att hosta Quickwit själv på din egen VPS ger dig full kontroll över din observerbarhetspipeline, inbyggd OpenTelemetry- och Jaeger-kompatibilitet samt en Grafana-datakälla – utan pris per värd, begränsningar för datalagring eller leverantörslåsning kopplat till SaaS-plattformar för observerbarhet.