Installera Quickwit i en klicksinstallation.
Molnbaserad sökmotor för observerbarhet — ett alternativ med öppen källkod till Datadog, Elasticsearch, Loki och Tempo.
Välj en VPS-prenumeration för Quickwit
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Quickwit
Quickwit är en distribuerad sökmotor med öppen källkod, skriven i Rust och utvecklad för logghantering, distribuerad spårning och observerbarhet för arbetsbelastningar i vilken skala som helst. Den frikopplar beräkning från lagring och indexerar data direkt till objektlagring så att team kan behålla månader eller år av telemetri online till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella loggstackar.
Att hosta Quickwit själv på din egen VPS ger dig full kontroll över din observerbarhetspipeline, inbyggd OpenTelemetry- och Jaeger-kompatibilitet samt en Grafana-datakälla – utan pris per värd, begränsningar för datalagring eller leverantörslåsning kopplat till SaaS-plattformar för observerbarhet.
Viktiga funktioner i Quickwit
OpenTelemetry-inbyggd
Ta emot loggar och spår direkt via OTLP gRPC och HTTP utan sidecars eller schemamappning, och sök sedan i dem på några sekunder.
Jaeger-kompatibel
Drop-in Jaeger gRPC API låter befintliga Jaeger UI och klienter fråga efter Quickwit-stödda spår utan några applikationsändringar.
Subsekundsökning
Tantivy-driven indexering levererar fulltextsökningar och strukturerade frågor över terabyte av loggar och spår med snabba svarstider.
Objektlagringsbackend
Indexerar data direkt till S3-kompatibel lagring så att lagringen blir billig och elastisk – behåll månader av telemetri utan dyra SSD-enheter.
Grafana datakälla
Grafanas officiella plugin gör Quickwit till en förstklassig källa för loggar och spår vid sidan av Prometheus- och Loki-instrumentpaneler.
Schemalös inmatning
Dynamisk mappning låter dig mata in semistrukturerad JSON utan att definiera ett schema i förväg, med valfria strikta scheman när du behöver dem.
Varför köra Quickwit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.