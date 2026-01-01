Driftsätt Locust med ett klick.
Skriptbart Python-ramverk för belastningstestning för att simulera samtidiga användare med en webbpanel i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Locust
Locust är ett Python-baserat verktyg för belastningstestning med öppen källkod som låter ingenjörsteam definiera användarbeteende i ren Python-kod och spela upp miljontals samtidiga förfrågningar mot valfri HTTP- eller anpassad protokollmål. Till skillnad från GUI-först-verktyg är Locust-scenarier versionskontrollerade skript, vilket gör tester enkla att granska, parametrisera och integrera i CI/CD-pipelines.
Det inbyggda webbgränssnittet visar live-genomströmning, responstidspercentiler och felfrekvenser medan tester körs, och låter dig öka eller minska antalet användare i realtid utan att starta om. Att själv hosta Locust på din VPS håller testtrafik och inloggningsuppgifter borta från tredjeparts SaaS-infrastruktur och låter dig placera belastningsgeneratorn nära målsystemet för att minimera artificiell nätverkslatens.
Viktiga funktioner i Locust
Python Locustfiler
Skriv testscenarier som vanliga Python-klasser med full tillgång till standardbiblioteket och tredjeparts-paket, vilket möjliggör versionskontroll och CI-integration.
Realtidswebböversikt
Övervaka förfrågningar per sekund, responstidspercentiler och felprocent direkt i din webbläsare, och justera antalet samtidiga användare utan att stoppa testet.
Distribuerad belastningsgenerering
Lägg till arbetsnoder för att koordinera belastningen från flera maskiner, skala till miljontals samtidiga användare och samla in aggregerad statistik centralt.
Stöd för alla protokoll
Testa REST API:er, WebSockets, gRPC och anpassade TCP-protokoll genom att utöka bas-användarklassen med valfritt Python-bibliotek.
Headless CI-läge
Kör tester utan interaktion med konfigurerbara tröskelvärden för godkänt/underkänt baserat på felfrekvenser och latens för att automatiskt styra utrullningar i din pipeline.
Varför köra Locust på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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