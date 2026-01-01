Locust är ett Python-baserat verktyg för belastningstestning med öppen källkod som låter ingenjörsteam definiera användarbeteende i ren Python-kod och spela upp miljontals samtidiga förfrågningar mot valfri HTTP- eller anpassad protokollmål. Till skillnad från GUI-först-verktyg är Locust-scenarier versionskontrollerade skript, vilket gör tester enkla att granska, parametrisera och integrera i CI/CD-pipelines.

Det inbyggda webbgränssnittet visar live-genomströmning, responstidspercentiler och felfrekvenser medan tester körs, och låter dig öka eller minska antalet användare i realtid utan att starta om. Att själv hosta Locust på din VPS håller testtrafik och inloggningsuppgifter borta från tredjeparts SaaS-infrastruktur och låter dig placera belastningsgeneratorn nära målsystemet för att minimera artificiell nätverkslatens.