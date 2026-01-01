Bluesky Ozone är den officiella modererings- och märkningstjänsten för AT-protokollet, det öppna nätverk som driver Bluesky. Den kombinerar ett Next.js webbgränssnitt med en backend-tjänst som låter moderatorer prioritera rapporter, ta bort eller stänga av innehåll och konton, tillämpa etiketter och publicera dessa etiketter tillbaka till nätverket via WebSockets.

Att driva din egen Ozone-instans gör dig till en stapelbar etiketterare som Bluesky-användare kan prenumerera på, vilket ger samhällen, utgivare och forskare ett sätt att forma vad de och deras medlemmar ser utan att vara beroende av en enskild modereringstjänst. Självhosting håller rapporter, etiketthistorik och policybeslut på infrastruktur som du kontrollerar.