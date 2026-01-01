Installera Bluesky Ozone med ettklicksinstallation.
Självhostad modererings- och märkningstjänst för Bluesky-nätverket och andra AT-protokollapplikationer.
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Vad du kan bygga med Bluesky Ozone
Bluesky Ozone är den officiella modererings- och märkningstjänsten för AT-protokollet, det öppna nätverk som driver Bluesky. Den kombinerar ett Next.js webbgränssnitt med en backend-tjänst som låter moderatorer prioritera rapporter, ta bort eller stänga av innehåll och konton, tillämpa etiketter och publicera dessa etiketter tillbaka till nätverket via WebSockets.
Att driva din egen Ozone-instans gör dig till en stapelbar etiketterare som Bluesky-användare kan prenumerera på, vilket ger samhällen, utgivare och forskare ett sätt att forma vad de och deras medlemmar ser utan att vara beroende av en enskild modereringstjänst. Självhosting håller rapporter, etiketthistorik och policybeslut på infrastruktur som du kontrollerar.
Viktiga funktioner i Bluesky Ozone
Stapelbar etikettering
Publicera etiketter som Bluesky-användare kan välja att aktivera, och på så sätt lägga dina modereringsvyer ovanpå standardnätverkspolicyerna.
Rapporter: prioritering
Granska, eskalera och hantera inkommande modereringsrapporter från ett enda gränssnitt utformat för modereringsteam.
Nedtagningar och avstängningar
Genomför nedtagningar, stäng av konton och återkalla beslut med fullständig granskningshistorik kopplad till moderatorns identitet.
E-postmallar
Skicka mallbaserade modereringsmejl till berörda användare direkt från kontrollpanelen för konsekvent kommunikation.
Anpassade etikettregler
Skapa och ändra ditt eget etikettordlista för att passa nischade gemenskaper, språk eller innehållspolicyer.
Varför köra Bluesky Ozone på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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