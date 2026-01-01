Installera Text Generation Web UI med en klicksinstallation.
Funktionsrikt webbgränssnitt för att köra lokala LLM:er med stöd för GGUF, GPTQ och AWQ på CPU eller GPU.
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Vad du kan bygga med Text Generation Web UI
Text Generation Web UI är ett Gradio-baserat gränssnitt med öppen källkod för att ladda, köra och interagera med stora språkmodeller lokalt. Det stöder fler modellformat än praktiskt taget alla andra självhostade LLM-gränssnitt – inklusive GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 och Transformers – vilket gör det till det främsta verktyget för användare som arbetar med olika modellfiler från HuggingFace och behöver full kontroll över inferensparametrar.
Denna distribution använder den CPU-optimerade versionen, som kör GGUF-kvantiserade modeller via llama.cpp-backend – praktiskt på alla VPS:er utan en dedikerad GPU. Placera valfri GGUF-modellfil i modellvolymen så visas den på fliken Modeller, redo att laddas. Självhosting håller dina konversationer, systemprompter och alla dokument du delar med modellen på din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Text Generation Web UI
Multiformat modellstöd
Ladda GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- och Transformers-modeller från samma gränssnitt utan att konfigurera om backends eller bygga om containern.
Chatt, instruktion och anteckningsbok
Tre distinkta interaktionslägen omfattar flerstegskonversationer, strukturerade prompt-svarsuppgifter och friformstextgenerering i ett verktyg.
Karaktärs- och personasystem
Definiera detaljerade AI-karaktärskort med bakgrundshistorier, exempeldialoger och avatarer för att forma modellens beteende över sessioner.
OpenAI-kompatibel API
Aktivera det valfria REST API:et på port 5 000 för att ansluta externa applikationer med standard OpenAI-klientbibliotek utan kodändringar.
Tilläggsekosystem
Community-tillägg lägger till funktioner som långtidsminne, röstinmatning/-utmatning, Stable Diffusion-integrering och anpassade verktyg.
GPU-fri CPU-inferens
Kör GGUF-kvantiserade modeller på CPU via llama.cpp — en parametermodell på 3-7B är praktisk att köra på en standard-VPS med 8 GB RAM.
Varför köra Text Generation Web UI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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