Text Generation Web UI är ett Gradio-baserat gränssnitt med öppen källkod för att ladda, köra och interagera med stora språkmodeller lokalt. Det stöder fler modellformat än praktiskt taget alla andra självhostade LLM-gränssnitt – inklusive GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 och Transformers – vilket gör det till det främsta verktyget för användare som arbetar med olika modellfiler från HuggingFace och behöver full kontroll över inferensparametrar.

Denna distribution använder den CPU-optimerade versionen, som kör GGUF-kvantiserade modeller via llama.cpp-backend – praktiskt på alla VPS:er utan en dedikerad GPU. Placera valfri GGUF-modellfil i modellvolymen så visas den på fliken Modeller, redo att laddas. Självhosting håller dina konversationer, systemprompter och alla dokument du delar med modellen på din egen infrastruktur.