Driftsätt DenoKV med ettklicksinstallation.
En starkt konsekvent nyckelvärdesdatabas som Deno-teamet har byggt, med ACID-transaktioner och ett JavaScript-baserat API.
Välj en VPS-prenumeration för DenoKV
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DenoKV
DenoKV är en modern nyckel-värde-databas, utvecklad av Deno-skaparna, som erbjuder starkt konsekvent lagring med ACID-transaktionsgarantier och ett JavaScript-naturligt API som integreras naturligt i Deno-applikationer. Den stöder atomiska operationer, sekundära index, automatisk versionshantering och effektiv hantering av både små metadata och stora binära objekt – allt detta med en SQLite-lagringsmotor som grund för tillförlitlig persistens.
Att själv hosta DenoKV på din VPS ger dig förutsägbar prestanda och kostnader jämfört med hanterade databastjänster, fullständig kontroll över ditt datalager och tokenbaserad autentisering för att säkra åtkomst. Det är den idealiska lagringslösningen för Deno-applikationer som behöver tillförlitlig nyckel-värde-lagring utan leverantörslåsning eller varierande molnprissättning.
Viktiga funktioner i DenoKV
ACID-transaktioner
Garanterar atomicitet, konsistens, isolering och hållbarhet för alla operationer, vilket gör det säkert för lagring av kritiskt applikationstillstånd.
JavaScript-inbyggt API
Utformad specifikt för Deno med ett idiomatiskt asynkront API som integrerar sig naturligt i befintliga Deno-applikationer och Deno Deploy-projekt.
Atomiska flernyckeloperationer
Utför villkorliga läs-modifiera-skriv-operationer över flera nycklar i en enda atomär transaktion, vilket möjliggör race-condition-fri tillståndshantering.
Sekundära index
Definiera sekundära index på din data för att möjliggöra effektiva sökningar bortom primärnyckeln utan extern frågeinfrastruktur.
Tokenbaserad säkerhet
Säkrar all databasåtkomst med en genererad åtkomsttoken, vilket förhindrar obehöriga anslutningar till nyckel-värde-lagret.
Varför köra DenoKV på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.