DenoKV är en modern nyckel-värde-databas, utvecklad av Deno-skaparna, som erbjuder starkt konsekvent lagring med ACID-transaktionsgarantier och ett JavaScript-naturligt API som integreras naturligt i Deno-applikationer. Den stöder atomiska operationer, sekundära index, automatisk versionshantering och effektiv hantering av både små metadata och stora binära objekt – allt detta med en SQLite-lagringsmotor som grund för tillförlitlig persistens.

Att själv hosta DenoKV på din VPS ger dig förutsägbar prestanda och kostnader jämfört med hanterade databastjänster, fullständig kontroll över ditt datalager och tokenbaserad autentisering för att säkra åtkomst. Det är den idealiska lagringslösningen för Deno-applikationer som behöver tillförlitlig nyckel-värde-lagring utan leverantörslåsning eller varierande molnprissättning.