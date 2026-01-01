Installera Odysseus med ettklicksinstallation.
En självhostad AI-arbetsyta för chatt, agenter, djupgående forskning, minne, dokument och e-post – där du kör allt på din egen VPS.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Odysseus
Odysseus är en AI-arbetsyta med öppen källkod som placerar chatt-, agent-, forsknings- och skrivverktygen du kan förvänta dig från ChatGPT eller Claude på din egen server. Den paketerar persistent chatt med vilken lokal eller API-modell som helst, en agentkörtid byggd på öppen kod, djup flerstegsforskning, en modellkokbok med hårdvaruanpassade rekommendationer, samt en dokumentredigerare, anteckningar, uppgifter, CalDAV-kalender och en IMAP/SMTP-inkorg med AI-sortering.
Att själv hosta Odysseus på din VPS håller varje konversation, dokument, inbäddning och e-post helt på din egen infrastruktur. Du använder dina egna API-nycklar för OpenAI, OpenRouter eller någon kompatibel slutpunkt, medan persistent minne och färdigheter utvecklas över tid utan licensavgifter per användare eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Odysseus
Chatta med vilken modell som helst
Anslut vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt från ett enhetligt chattgränssnitt.
Agentkörtid
En agent med öppen källkod kommer med MCP-, webb-, fil-, skal-, färdighets- och minnesverktyg så att den kan utföra hela uppgifter från början till slut.
Djupgående forskning
Flerstegsundersökningar samlar in, läser och sammanställer källor till en visuell rapport som du kan bläddra i och exportera.
Modellkokbok
Skannar tillgänglig hårdvara, rekommenderar GGUF-, FP8- och AWQ-modeller som faktiskt passar, laddar sedan ner och serverar dem med ett klick.
Beständigt minne och färdigheter
ChromaDB-baserad vektor- och nyckelordshämtning ger agenten långtidsminne och återanvändbara färdigheter som överlever omstarter.
Dokument, anteckningar och e-post
Markdown-redigerare med flera flikar, anteckningar, att göra-listor, CalDAV-kalender och IMAP/SMTP-inkorg med AI-sortering i en arbetsyta.
Varför köra Odysseus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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