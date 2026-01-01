Odysseus är en AI-arbetsyta med öppen källkod som placerar chatt-, agent-, forsknings- och skrivverktygen du kan förvänta dig från ChatGPT eller Claude på din egen server. Den paketerar persistent chatt med vilken lokal eller API-modell som helst, en agentkörtid byggd på öppen kod, djup flerstegsforskning, en modellkokbok med hårdvaruanpassade rekommendationer, samt en dokumentredigerare, anteckningar, uppgifter, CalDAV-kalender och en IMAP/SMTP-inkorg med AI-sortering.

Att själv hosta Odysseus på din VPS håller varje konversation, dokument, inbäddning och e-post helt på din egen infrastruktur. Du använder dina egna API-nycklar för OpenAI, OpenRouter eller någon kompatibel slutpunkt, medan persistent minne och färdigheter utvecklas över tid utan licensavgifter per användare eller leverantörslåsning.