Distribuera Moodle med ett klick.
Världens mest populära LMS med öppen källkod som 489 miljoner användare förlitar sig på för onlinekurser, bedömningar och utbildning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Moodle
Moodle är världens mest populära lärplattform med öppen källkod, som 489 miljoner användare förlitar sig på på över 152 000 webbplatser i 236 länder. Den erbjuder allt utbildare och utbildningsteam behöver: kursutveckling, frågesporter och bedömningar, kamratbedömningar, diskussionsforum, betygsadministration och mobil åtkomst – allt på en och samma egenvärdade plattform. Med WCAG 2.1 AA-tillgänglighetsöverensstämmelse och över 2 000 tillägg anpassar sig Moodle till alla inlärningsmiljöer, från grundskolor till företagsutbildningsavdelningar.
Att egenvärda Moodle på din VPS eliminerar licensavgifter per användare och ger dig fullständigt ägande av kursinnehåll och elevdata. Du kan installera anpassade tillägg, tillämpa varumärkesteman och integrera med befintliga autentiseringssystem utan begränsningar som införs av värdbaserade LMS-leverantörer.
Viktiga funktioner i Moodle
Kursbyggare
Dra-och-släpp-kursorganisation med stöd för videor, SCORM-paket, quiz, uppgifter och interaktiva aktiviteter i en enhetlig redigerare.
Bedömningsverktyg
Frågesporter, kamratbedömningar, rubrikbaserad bedömning och automatisk feedback ger lärare flexibla sätt att utvärdera och följa elevers framsteg.
Samarbetsfunktioner
Diskussionsforum, chattrum, wikis och inbyggd videokonferensintegration underlättar aktivt lärande och gruppinteraktion i alla skalor.
Analys och rapportering
Anpassningsbara rapporter spårar kursgenomförande, quizresultat och engagemangsstatistik så att instruktörer tidigt kan identifiera elever som har svårt.
Plugin-ekosystem
Över 2 000 tillägg utökar Moodle med gamifiering, tredjepartsintegrationer, anpassade aktivitetstyper och särskilda bedömningsformat.
Varför köra Moodle på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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