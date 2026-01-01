Moodle är världens mest populära lärplattform med öppen källkod, som 489 miljoner användare förlitar sig på på över 152 000 webbplatser i 236 länder. Den erbjuder allt utbildare och utbildningsteam behöver: kursutveckling, frågesporter och bedömningar, kamratbedömningar, diskussionsforum, betygsadministration och mobil åtkomst – allt på en och samma egenvärdade plattform. Med WCAG 2.1 AA-tillgänglighetsöverensstämmelse och över 2 000 tillägg anpassar sig Moodle till alla inlärningsmiljöer, från grundskolor till företagsutbildningsavdelningar.

Att egenvärda Moodle på din VPS eliminerar licensavgifter per användare och ger dig fullständigt ägande av kursinnehåll och elevdata. Du kan installera anpassade tillägg, tillämpa varumärkesteman och integrera med befintliga autentiseringssystem utan begränsningar som införs av värdbaserade LMS-leverantörer.