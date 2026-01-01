Driftsätt IT-verktyg med ettklicksinstallation.
Självhostad samling av utvecklarverktyg — kodare, formaterare, hashgeneratorer och nätverksverktyg i ett gränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med IT Tools
IT Tools samlar dussintals viktiga verktyg för utvecklare, systemadministratörer och IT-proffs i ett enda, rent webbgränssnitt. Från JSON-formaterare och JWT-avkodare till subnet-kalkylatorer och lösenordsgeneratorer, körs varje verktyg helt i webbläsaren så att känslig data aldrig lämnar din enhet.
Att själv hosta IT Tools på en VPS ger ditt team en privat, alltid tillgänglig verktygslåda utan att vara beroende av offentliga onlinetjänster. Det är särskilt värdefullt i organisationer med säkerhetspolicyer som motsätter sig användning av webbverktyg från tredje part eller i miljöer med begränsad utgående internetåtkomst.
Viktiga funktioner i IT Tools
Bearbetning på klientsidan
Alla operationer sker direkt i webbläsaren – känslig data som token, hashvärden och certifikat når aldrig servern.
Krypto och hashverktyg
Generera MD5-, SHA- och bcrypt-hashar, skapa UUID:er, avkoda JWT-token och arbeta med Base64 och HMAC utan att lämna gränssnittet.
Kodformaterare
Formatera och minifiera JSON, SQL, XML, CSS och JavaScript omedelbart för att rensa upp utdata från API:er, loggar eller byggpipelines.
Nätverksverktyg
IPv4- och IPv6-subnätsräknare, portkontrollverktyg och verktyg för MAC-adressuppslagning för dagliga nätverksadministrationuppgifter.
Generatorer och omvandlare
Stark lösenordsgenerering, lorem ipsum, datumkonvertering, enhetskonvertering och baskonvertering i ett sökbart gränssnitt.
Varför köra IT Tools på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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