Installera LubeLogger med ett klick.
Den ultimata självhostade lösningen för fordonsunderhåll och bränslespårning för att hålla din fordonsflotta i toppskick.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LubeLogger
LubeLogger är en dedikerad hanteringsplattform för bilentusiaster, fordonsägare och alla som noggrant vill spåra sina fordons hälsa. Genom att själv hosta LubeLogger skapar ni en privat, permanent registrering av varje oljebyte, reparation och tankning för varje fordon ni äger – utan tredjepartsåtkomst och utan prenumerationsavgifter.
Till skillnad från generiska kalkylblad eller annonsfinansierade mobilappar erbjuder LubeLogger ett specialiserat gränssnitt utformat för nyanserna inom fordonsunderhåll, med milbaserade påminnelser, analyser av bränsleekonomi och kvittolagring som håller hela er fordonsflotta organiserad på ett ställe.
Viktiga funktioner i LubeLogger
Spårning av tjänsthistorik
Föra en detaljerad logg över alla utförda reparations- och underhållsarbeten på dina fordon, med datum, kostnader och anteckningar.
Bränsleekonomianalys
Spåra din bränsleförbrukning och dina kostnader över tid med automatiska MPG-beräkningar och kostnadsdiagram.
Dokumentlagring
Ladda upp och lagra digitala kopior av kvitton, registreringsdokument och försäkringskort för omedelbar åtkomst.
Smarta påminnelser
Få aviseringar för kommande oljebyten, däckrotationer och inspektioner baserat på ditt fordons miltal eller schema.
Varför köra LubeLogger på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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