LubeLogger är en dedikerad hanteringsplattform för bilentusiaster, fordonsägare och alla som noggrant vill spåra sina fordons hälsa. Genom att själv hosta LubeLogger skapar ni en privat, permanent registrering av varje oljebyte, reparation och tankning för varje fordon ni äger – utan tredjepartsåtkomst och utan prenumerationsavgifter.

Till skillnad från generiska kalkylblad eller annonsfinansierade mobilappar erbjuder LubeLogger ett specialiserat gränssnitt utformat för nyanserna inom fordonsunderhåll, med milbaserade påminnelser, analyser av bränsleekonomi och kvittolagring som håller hela er fordonsflotta organiserad på ett ställe.