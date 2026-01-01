Installera ErsatzTV med en klicksinstallation.
Självhostad IPTV-server som förvandlar ett personligt mediebibliotek till anpassade 24/7 live-TV-kanaler med elektronisk programguide.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ErsatzTV
ErsatzTV är en plattform med öppen källkod som du hostar själv, som förvandlar ett personligt mediebibliotek — Plex, Jellyfin, Emby eller lokala filer — till levande, anpassade TV-kanaler med schemaläggning och en riktig elektronisk programguide. Kanalerna strömmas som M3U/HLS-spellistor som alla IPTV-klienter kan ta emot: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-TV-apparater, digitalboxar och mobilappar.
Att hosta ErsatzTV på din egen VPS ger dig en privat ersättning för klassisk kabel-TV, byggd helt av media du redan äger, utan att prenumerera på en streamingtjänst eller bli avbruten av reklam. Schemalägg tematiska maraton, nyhetsliknande rotationer, musikvideokanaler eller programblock för barn, och titta sedan på dem på vilken enhet som helst som stöder IPTV.
Viktiga funktioner i ErsatzTV
Anpassade 24/7-kanaler
Bygg valfritt antal livekanaler genom att kombinera samlingar, spellistor och schemaläggningsregler till dygnet runt-strömmar.
IPTV och EPG-utdata
Gör kanaler tillgängliga som M3U-spellistor med en komplett XMLTV elektronisk programguide så att vilken IPTV-klient som helst kan ställa in sig som kabel-TV.
Plex / Jellyfin / Emby
Koppla direkt in i befintliga medieserverbibliotek eller skanna lokala mappar så att samma media driver VOD-appar och dina TV-kanaler.
Hårdvarutranskodning
Valfri NVENC-, QSV-, VAAPI-, AMF- och VideoToolbox-acceleration för att hålla CPU-användningen hanterbar när du streamar live.
Vattenstämplar och vinjetter
Lägg på kanalvattenstämplar, infoga bumpers och intromaterial, och avbryt program med anpassade mellansnuttar för en äkta kanalkänsla.
Musikvideokanaler
Blanda musikvideor och ljud i kronologiska eller tematiska kanaler, komplett med omslagsbildsvisning och metadata-styrd schemaläggning.
Varför köra ErsatzTV på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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