ErsatzTV är en plattform med öppen källkod som du hostar själv, som förvandlar ett personligt mediebibliotek — Plex, Jellyfin, Emby eller lokala filer — till levande, anpassade TV-kanaler med schemaläggning och en riktig elektronisk programguide. Kanalerna strömmas som M3U/HLS-spellistor som alla IPTV-klienter kan ta emot: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-TV-apparater, digitalboxar och mobilappar.

Att hosta ErsatzTV på din egen VPS ger dig en privat ersättning för klassisk kabel-TV, byggd helt av media du redan äger, utan att prenumerera på en streamingtjänst eller bli avbruten av reklam. Schemalägg tematiska maraton, nyhetsliknande rotationer, musikvideokanaler eller programblock för barn, och titta sedan på dem på vilken enhet som helst som stöder IPTV.