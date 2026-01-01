Snac2 är en minimalistisk ActivityPub-instans skriven i portabel C utan databasberoenden – all data lagras som vanliga filer på disken. Designad för individer och små instanser, federerar den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed och det bredare Fediverse, samtidigt som den körs bekvämt på små VPS-instanser eller enkortsdatorer.

Att självhosta Snac2 ger dig en personlig identitet på Fediverse utan att förlita dig på tredjepartsinstanser som kan stängas ner, defederera eller ändra policyer. Den enkla binära arkitekturen, avsaknaden av databas och det Mastodon-kompatibla API:et gör Snac2 till ett av de lättaste och mest underhållsvänliga sätten att delta i decentraliserade sociala medier.