Installera Snac2 med en klicksinstallation.
Minimalistisk enanvändar-ActivityPub-server skriven i portabel C för att ansluta sig till Fediverse med försumbar resursanvändning.
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Vad du kan bygga med Snac2
Snac2 är en minimalistisk ActivityPub-instans skriven i portabel C utan databasberoenden – all data lagras som vanliga filer på disken. Designad för individer och små instanser, federerar den med Mastodon, Pleroma, Pixelfed och det bredare Fediverse, samtidigt som den körs bekvämt på små VPS-instanser eller enkortsdatorer.
Att självhosta Snac2 ger dig en personlig identitet på Fediverse utan att förlita dig på tredjepartsinstanser som kan stängas ner, defederera eller ändra policyer. Den enkla binära arkitekturen, avsaknaden av databas och det Mastodon-kompatibla API:et gör Snac2 till ett av de lättaste och mest underhållsvänliga sätten att delta i decentraliserade sociala medier.
Viktiga funktioner i Snac2
Ingen databas krävs
Alla inlägg, följare och konfiguration finns som vanliga filer på disken – ingen MySQL eller PostgreSQL att installera, justera eller säkerhetskopiera separat.
Mastodon API-kompatibilitet
Använd befintliga Mastodon mobil- och skrivbordsklienter för att publicera, bläddra i tidslinjer och hantera aviseringar utan att lära dig nya verktyg.
ActivityPub-federation
Följ och interagera med användare på Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma och vilken annan ActivityPub-kompatibel server som helst i Fediverse.
Litet resursfotavtryck
Snac2, som är skriven i portabel C som en enda fristående binärfil, körs med några få megabyte RAM och har nära noll CPU-användning när den är inaktiv.
Fleranvändarstöd
Hosta mer än ett konto på samma instans från kommandoraden, användbart för familjer eller små gemenskaper som delar en VPS.
Design med integritetsfokus
Ingen spårning, inga analyser, inga tredjepartsskript — din tidslinje stannar på din VPS och din följarlista lämnar aldrig din disk.
Varför köra Snac2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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