phpIPAM är en egenhostad, webbaserad applikation för IP-adresshantering (IPAM) som ger nätverksadministratörer ett strukturerat sätt att spåra och organisera IPv4- och IPv6-adressutrymme. Istället för att underhålla kalkylblad eller förlita sig på proprietär nätverkshanteringsprogramvara, erbjuder phpIPAM ett databasbaserat gränssnitt för subnätsplanering, spårning av IP-tilldelning, VLAN-hantering och automatiserad nätverksupptäckt.

Att köra phpIPAM på din egen infrastruktur innebär att din IP-adressdata — subnät, VLAN-tilldelningar, NAT-mappningar och enhetsposter — finns kvar på servrar du kontrollerar utan molnberoende eller licenskostnad. Den inbyggda nätverksskannern pingar värdar enligt ett konfigurerbart schema för att hålla IP-statusen aktuell, och REST API:et låter dig integrera IP-hantering i provisioneringspipelines och automatiseringsarbetsflöden.