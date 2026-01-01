Installera phpIPAM med en klicksinstallation.
Ett IP-adresshanteringsverktyg med öppen källkod för att spåra och organisera IPv4/IPv6-subnät och nätverksresurser.
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Vad du kan bygga med phpIPAM
phpIPAM är en egenhostad, webbaserad applikation för IP-adresshantering (IPAM) som ger nätverksadministratörer ett strukturerat sätt att spåra och organisera IPv4- och IPv6-adressutrymme. Istället för att underhålla kalkylblad eller förlita sig på proprietär nätverkshanteringsprogramvara, erbjuder phpIPAM ett databasbaserat gränssnitt för subnätsplanering, spårning av IP-tilldelning, VLAN-hantering och automatiserad nätverksupptäckt.
Att köra phpIPAM på din egen infrastruktur innebär att din IP-adressdata — subnät, VLAN-tilldelningar, NAT-mappningar och enhetsposter — finns kvar på servrar du kontrollerar utan molnberoende eller licenskostnad. Den inbyggda nätverksskannern pingar värdar enligt ett konfigurerbart schema för att hålla IP-statusen aktuell, och REST API:et låter dig integrera IP-hantering i provisioneringspipelines och automatiseringsarbetsflöden.
Viktiga funktioner i phpIPAM
Subnätvisualisering
Visa IPv4- och IPv6-adressutrymme grafiskt, med spårning av ledigt utrymme och subnätshierarki i en överblick.
Automatiserad nätverksskanning
Inbyggd nätverksupptäckt pingar värdar enligt ett konfigurerbart schema och uppdaterar IP-status automatiskt utan manuell inmatning.
VLAN- och VRF-hantering
Håll koll på VLAN och VRF tillsammans med IP-adresser för att få en komplett bild av er nätverkssegmentering.
REST API-åtkomst
Programmatisk IP-hantering via REST API låter dig integrera phpIPAM i provisioneringsarbetsflöden och infrastrukturautomation.
PowerDNS-integration
Synkronisera värdnamn och IP-poster direkt med PowerDNS för att hålla DNS- och IPAM-data konsekventa utan manuella uppdateringar.
Varför köra phpIPAM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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