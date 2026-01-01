Installera Mealie med ett klick.
Självhostad receptmanager som importerar recept från valfri URL och omvandlar dem till veckomatsedlar med inköpslistor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mealie
Mealie är en självhostad receptförvaltare som importerar recept från vilken webbplats som helst med ett enda klick, och tar bort annonser och röran för att permanent lagra rena, sökbara recept på din server. Den organiserar recept efter taggar och kök, skalar portioner automatiskt och visar näringsinformation – allt i ett mobilvänligt matlagningsläge.
Att själv hosta Mealie innebär att din receptsamling överlever webbplatsnedläggningar och plattformsförändringar, att delade hushållsmedlemmar alla kan komma åt samma bibliotek, och att veckovis måltidsplanering genererar konsoliderade inköpslistor utan några prenumerationsavgifter.
Viktiga funktioner i Mealie
Ett-klicksimport
Klistra in valfri recept-URL så extraherar Mealie automatiskt ingredienser och instruktioner, vilket sparar timmar av manuell kopiering.
Måltidsplaneringskalender
Dra recept till en veckokalender och generera en kombinerad inköpslista för alla planerade måltider med ett klick.
Receptskalning
Justera portionsstorlekar och systemet räknar omedelbart om alla ingrediensmängder – du behöver inte räkna manuellt.
Hushållsdelning
Stöd för flera användare låter varje familjemedlem bläddra i samma receptbibliotek och bidra till måltidsplanen.
Permanent lagring
Recept lagrade på din VPS förblir tillgängliga även när ursprungliga webbplatser förändras, tar bort innehåll eller går offline.
Varför köra Mealie på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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