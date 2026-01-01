Mealie är en självhostad receptförvaltare som importerar recept från vilken webbplats som helst med ett enda klick, och tar bort annonser och röran för att permanent lagra rena, sökbara recept på din server. Den organiserar recept efter taggar och kök, skalar portioner automatiskt och visar näringsinformation – allt i ett mobilvänligt matlagningsläge.

Att själv hosta Mealie innebär att din receptsamling överlever webbplatsnedläggningar och plattformsförändringar, att delade hushållsmedlemmar alla kan komma åt samma bibliotek, och att veckovis måltidsplanering genererar konsoliderade inköpslistor utan några prenumerationsavgifter.