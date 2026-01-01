SilverBullet är en anteckningsapplikation med öppen källkod som är självvärd, byggd kring Markdown och utformad för personlig kunskapshantering. Den körs helt i din webbläsare som en progressiv webbapp, och behåller all data på din egen server. Detta ger dig offlineåtkomst, livefrågor över dina anteckningar och ett kraftfullt pluginsystem för utbyggbarhet.

Att självvärda SilverBullet på din VPS innebär att du alltid kan komma åt dina anteckningar från vilken enhet som helst. SilverBullet synkroniserar dem i realtid och lagrar dem privat. Du behöver inte förlita dig på någon molnbaserad anteckningstjänst.