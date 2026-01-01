Installera SilverBullet med en klicksinstallation.
Anteckningsapp med öppen källkod, Markdown, realtidsfrågor och ett tilläggssystem som körs i din webbläsare.
Välj en VPS-prenumeration för SilverBullet
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SilverBullet
SilverBullet är en anteckningsapplikation med öppen källkod som är självvärd, byggd kring Markdown och utformad för personlig kunskapshantering. Den körs helt i din webbläsare som en progressiv webbapp, och behåller all data på din egen server. Detta ger dig offlineåtkomst, livefrågor över dina anteckningar och ett kraftfullt pluginsystem för utbyggbarhet.
Att självvärda SilverBullet på din VPS innebär att du alltid kan komma åt dina anteckningar från vilken enhet som helst. SilverBullet synkroniserar dem i realtid och lagrar dem privat. Du behöver inte förlita dig på någon molnbaserad anteckningstjänst.
Viktiga funktioner i SilverBullet
Livefrågor
Bädda in dynamiska frågor i dina anteckningar som hämtar och visar data från hela din kunskapsbas i realtid.
Plug-ekosystem
Utöka funktionaliteten med community-plugins för uppgifter, kalendrar, Git-synkronisering, AI-komplettering och mer.
Offline-first PWA
Fungerar offline som en progressiv webbapp – redigeringar synkroniseras automatiskt när du återansluter.
Markdown-naturlig
Skriv i standard Markdown med wiki-liknande länkar, taggar och front matter-metadata för strukturerad anteckning.
Kommandopalett
Tangentbordsstyrt gränssnitt med slash-kommandon och en kommandopalett för snabb navigering och åtgärder.
Varför köra SilverBullet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.