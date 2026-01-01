WeKnora är ett öppen källkod-baserat LLM-drivet kunskapsramverk från Tencent som omvandlar spridda dokument till sökbara, resonemangsförmögna kunskapstillgångar. Det kombinerar RAG-baserad frågesvar, en ReAct-agent för resonemang i flera steg, och ett Wiki-läge som destillerar råa dokument till en självunderhållande markdown-kunskapsbas med en interaktiv kunskapsgraf.

Att själv hosta WeKnora på din egen VPS håller proprietära dokument, inbäddningar och konversationshistorik helt under din kontroll. Anslut till någon av tjugo-plus LLM-leverantörer – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude eller lokala Ollama-modeller – och välj bland flera vektor-backends utan att skicka känslig data till tredjepartstjänster.