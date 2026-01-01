Installera WeKnora med ettklicksinstallation.
LLM-kunskapsplattform med öppen källkod som omvandlar dokument till en frågebar RAG, en resonemangsagent och en självunderhållande wiki.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WeKnora
WeKnora är ett öppen källkod-baserat LLM-drivet kunskapsramverk från Tencent som omvandlar spridda dokument till sökbara, resonemangsförmögna kunskapstillgångar. Det kombinerar RAG-baserad frågesvar, en ReAct-agent för resonemang i flera steg, och ett Wiki-läge som destillerar råa dokument till en självunderhållande markdown-kunskapsbas med en interaktiv kunskapsgraf.
Att själv hosta WeKnora på din egen VPS håller proprietära dokument, inbäddningar och konversationshistorik helt under din kontroll. Anslut till någon av tjugo-plus LLM-leverantörer – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude eller lokala Ollama-modeller – och välj bland flera vektor-backends utan att skicka känslig data till tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i WeKnora
Wikiläge
Agenter destillerar råa dokument till en självunderhållande Markdown-kunskapsbas med en interaktiv kunskapsgraf för att bläddra bland relationer mellan koncept.
ReAct-agent
En flerstegs resonemangsagent orkestrerar autonomt hämtning, MCP-verktyg och webbsökning för att hantera komplexa frågor som enstegs-RAG inte kan besvara.
Djup dokumentparsning
Layoutmedveten extraktion hanterar över tio format, inklusive PDF, Word, Excel, PowerPoint och skannade bilder, samtidigt som den bevarar tabeller, figurer och struktur.
Multi-LLM-stöd
Anslut över tjugo LLM-leverantörer, inklusive OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude och lokala Ollama-modeller, utan att låsa er till en enda leverantör eller behöva omindexera.
Kunskapsgrafhämtning
Valfri GraphRAG- och Neo4j-integration möjliggör dokumentövergripande resonemang och relationsfrågor utöver vad platt vektorsökning stöder.
Autosynkronisering av integrationer
Hämta dokument direkt från Feishu, Notion och Yuque för att hålla din kunskapsbas synkroniserad med systemen som ditt team redan använder.
Varför köra WeKnora på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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