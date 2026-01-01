Driftsätt Watcharr med ett klick.
Självhostad tittarlista för filmer, TV-serier, anime och spel med modernt användargränssnitt och inbyggda användarkonton.
Välj en VPS-prenumeration för Watcharr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Watcharr
Watcharr är ett spårningsverktyg med öppen källkod för bevakade listor som samlar filmer, TV-serier, anime och videospel i ett enda självhostat bibliotek. Verktyget är byggt med Go och SvelteKit och hämtar metadata från TMDB, IGDB, AniList och Jikan, så varje post visas med affischer, rollbesättning och avsnittsinformation utan manuell inmatning.
Genom att självhosta på din egen VPS håller du din visningshistorik, betyg och vänaktivitet borta från tredjepartstjänster som Trakt eller MyAnimeList. Den medföljande användarautentiseringen, synkroniseringen med Jellyfin och Plex samt den lätta SQLite-lagringen gör den lämplig för enskilda användare, hushåll och små gemenskaper.
Viktiga funktioner i Watcharr
Enhetlig spårning
Håll koll på filmer, TV-serier, anime och spel sida vid sida i ett enda bibliotek istället för att jonglera med separata appar för varje medium.
Status och betyg
Markera poster som planerade, följer, färdiga, pausade eller avbrutna, och bifoga personliga 10-poängsbetyg och tankar till varje titel.
Omfattande metadatakällor
Hämtar affischer, rollbesättning, avsnittslistor och releasedatum från TMDB, IGDB, AniList och Jikan så att ditt bibliotek förblir korrekt utan manuella redigeringar.
Inbyggd autentisering
Inbyggda användarkonton med valfri inloggning via Jellyfin, Plex och OIDC låter hushåll och små gemenskaper dela en instans säkert.
Aktivitetsflöde och vänner
Följ andra användare på din instans, bläddra i deras offentliga listor och se ett liveflöde av statusändringar och nya betyg.
Lättviktig Go-binär
Enkel container med inbäddad SQLite använder minimalt med CPU och minne, så den fungerar smidigt på de minsta VPS-planerna.
Varför köra Watcharr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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