Watcharr är ett spårningsverktyg med öppen källkod för bevakade listor som samlar filmer, TV-serier, anime och videospel i ett enda självhostat bibliotek. Verktyget är byggt med Go och SvelteKit och hämtar metadata från TMDB, IGDB, AniList och Jikan, så varje post visas med affischer, rollbesättning och avsnittsinformation utan manuell inmatning.

Genom att självhosta på din egen VPS håller du din visningshistorik, betyg och vänaktivitet borta från tredjepartstjänster som Trakt eller MyAnimeList. Den medföljande användarautentiseringen, synkroniseringen med Jellyfin och Plex samt den lätta SQLite-lagringen gör den lämplig för enskilda användare, hushåll och små gemenskaper.