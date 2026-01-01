Installera Tiny Tiny RSS med en klicksinstallation
Självhostad RSS- och Atom-nyhetsaggregator med stöd för flera användare för läsning och organisering av flöden från valfri webbläsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS är en egenvärd, öppen källkod RSS- och Atom-flödesaggregator som låter dig följa webbplatser, bloggar och nyhetskällor från ett enda, privat webbgränssnitt. Den hämtar kontinuerligt uppdateringar i bakgrunden så att dina flöden alltid är aktuella, och erbjuder ett flexibelt gränssnitt med kortkommandon, fulltextsökning, etiketter, filter och OPML-import/export.
Den stöder flera användarkonton, var och en med oberoende flödesprenumerationer och inställningar. Ett inbyggt API gör det möjligt för mobila klienter som FeedMe och Fluent Reader att ansluta och synkronisera läsförlopp. Att egenvärda på din VPS håller din läshistorik och dina prenumerationer privata – ingen tredjepartstjänst ser vad du läser.
Viktiga funktioner i Tiny Tiny RSS
Kontinuerlig flödeshämtning
Hämtar uppdateringar från alla prenumererade flöden i bakgrunden så att du kan läsa artiklarna direkt när du öppnar appen.
Fleranvändarstöd
Skapa flera oberoende konton, var och en med sina egna flödesprenumerationer, etiketter, filter och läspreferenser.
Mobil Klient API
Inbyggt API låter populära mobilklienter som FeedMe, Fluent Reader och Reeder ansluta och synkronisera dina läsframsteg mellan enheter.
Filter och etiketter
Märk, stjärnmärk eller dölj artiklar automatiskt baserat på regler du definierar – håll din läslista fokuserad på det som är viktigt.
OPML import och export
Importera dina befintliga prenumerationer från vilken annan RSS-läsare som helst via OPML och exportera dem lika enkelt när du behöver migrera.
Varför köra Tiny Tiny RSS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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