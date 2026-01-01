Tiny Tiny RSS är en egenvärd, öppen källkod RSS- och Atom-flödesaggregator som låter dig följa webbplatser, bloggar och nyhetskällor från ett enda, privat webbgränssnitt. Den hämtar kontinuerligt uppdateringar i bakgrunden så att dina flöden alltid är aktuella, och erbjuder ett flexibelt gränssnitt med kortkommandon, fulltextsökning, etiketter, filter och OPML-import/export.

Den stöder flera användarkonton, var och en med oberoende flödesprenumerationer och inställningar. Ett inbyggt API gör det möjligt för mobila klienter som FeedMe och Fluent Reader att ansluta och synkronisera läsförlopp. Att egenvärda på din VPS håller din läshistorik och dina prenumerationer privata – ingen tredjepartstjänst ser vad du läser.