Sure är en öppen källkodsapplikation för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning, underhållen av communityn och utformad för personer som vill ha fullständig kontroll över sin finansiella data. Den spårar konton inom bank, investeringar och lån, registrerar och kategoriserar transaktioner, övervakar nettovärdet över tid och stöder hushåll med flera användare — allt lagrat i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.

Till skillnad från hostade ekonomiverktyg körs Sure helt på din egen server, utan SaaS-prenumeration, ingen delning av data med tredje part och ingen risk för avbrott i tjänsten. Valfri OpenAI-integration lägger till AI-driven transaktionskategorisering och finansfrågor med naturligt språk. En bakgrunds-Sidekiq-arbetare hanterar schemalagda importer och aviseringar medan huvudapplikationen visar den interaktiva översikten.