Installera Sure med ett klick.
Självhostad app för privatekonomi som spårar nettoförmögenhet, konton, transaktioner och investeringar, med fullt ägandeskap över din data.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Sure
Sure är en öppen källkodsapplikation för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning, underhållen av communityn och utformad för personer som vill ha fullständig kontroll över sin finansiella data. Den spårar konton inom bank, investeringar och lån, registrerar och kategoriserar transaktioner, övervakar nettovärdet över tid och stöder hushåll med flera användare — allt lagrat i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur.
Till skillnad från hostade ekonomiverktyg körs Sure helt på din egen server, utan SaaS-prenumeration, ingen delning av data med tredje part och ingen risk för avbrott i tjänsten. Valfri OpenAI-integration lägger till AI-driven transaktionskategorisering och finansfrågor med naturligt språk. En bakgrunds-Sidekiq-arbetare hanterar schemalagda importer och aviseringar medan huvudapplikationen visar den interaktiva översikten.
Viktiga funktioner i Sure
Nettoförmögenhetsöversikt
Samla alla kontosaldon i en enda översikt över nettovärdet som uppdateras när transaktioner registreras, vilket ger en tydlig bild av den totala ekonomiska hälsan.
Kontohantering
Håll koll på lönekonton, sparkonton, kreditkort, lån och investeringskonton från ett enda gränssnitt med fullständig transaktionshistorik för varje.
Transaktionskategorisering
Importera, organisera och kategorisera transaktioner med regelbaserad automatisering och manuella åsidosättanden för att skapa korrekta utgiftsrapporter.
Spårning av investeringsportfölj
Övervaka aktieinnehav och portföljutveckling med realtidsprisdata hämtad från Yahoo Finance eller Twelve Data enligt ett konfigurerbart schema.
AI Ekonomiassistent
Valfri OpenAI-integration möjliggör frågor med naturligt språk om utgiftsmönster och automatisk kategorisering av importerade transaktioner.
Fleranvändarhushåll
Bjud in hushållsmedlemmar med egna konton och dela budgetar och ekonomiska mål på samma egenhostade instans.
Varför köra Sure på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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