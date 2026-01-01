Upp till 69 % rabatt på CodiMD

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Realtids-markdownredigerare för samarbete som team kan använda för att skriva dokumentation, mötesanteckningar och presentationer tillsammans.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med CodiMD

CodiMD är en samarbetsredigerare för markdown i realtid med öppen källkod som du själv hostar, byggd på HackMD:s grund. Den låter flera teammedlemmar redigera samma dokument samtidigt med omedelbar synkronisering, vilket gör den idealisk för teknisk dokumentation, sprintanteckningar, arkitekturbeslutsdokument och samarbetsbaserat skrivande av alla slag. Redigeraren med delad skärm renderar markdown live så att skribenter alltid ser exakt hur deras innehåll kommer att se ut.

Att självhosta CodiMD innebär att dina anteckningar och dokument aldrig passerar tredjepartsservrar, vilket är viktigt för organisationer som hanterar interna strategier, klientinformation eller tekniska specifikationer. All data stannar på din VPS-stödda PostgreSQL-databas, och du kontrollerar vem som kan registrera sig och få åtkomst till plattformen. Denna implementering kopplar ihop CodiMD-servern med PostgreSQL för tillförlitlig lagring av dokument och användare.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i CodiMD

Realtidssamarbete

Flera författare redigerar samma dokument samtidigt med livesynkronisering och individuella markörindikatorer.

Rik markdown-återgivning

Återge diagram, UML-diagram, matematiska formler, kodblock med syntaxmarkering och inbäddad media från markdown.

Presentationsläge

Konvertera valfritt markdown-dokument till ett bildspel för presentationer utan att lämna redigeraren.

Versionshistorik

Bläddra och återställ tidigare versioner av alla dokument så att du aldrig permanent förlorar en gemensam redigering.

Flera exportformat

Exportera dokument till PDF, HTML eller rå markdown för att dela innehåll utanför plattformen vid behov.

Varför köra CodiMD på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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