CodiMD är en samarbetsredigerare för markdown i realtid med öppen källkod som du själv hostar, byggd på HackMD:s grund. Den låter flera teammedlemmar redigera samma dokument samtidigt med omedelbar synkronisering, vilket gör den idealisk för teknisk dokumentation, sprintanteckningar, arkitekturbeslutsdokument och samarbetsbaserat skrivande av alla slag. Redigeraren med delad skärm renderar markdown live så att skribenter alltid ser exakt hur deras innehåll kommer att se ut.

Att självhosta CodiMD innebär att dina anteckningar och dokument aldrig passerar tredjepartsservrar, vilket är viktigt för organisationer som hanterar interna strategier, klientinformation eller tekniska specifikationer. All data stannar på din VPS-stödda PostgreSQL-databas, och du kontrollerar vem som kan registrera sig och få åtkomst till plattformen. Denna implementering kopplar ihop CodiMD-servern med PostgreSQL för tillförlitlig lagring av dokument och användare.