Installera CodiMD med en klicksinstallation.
Realtids-markdownredigerare för samarbete som team kan använda för att skriva dokumentation, mötesanteckningar och presentationer tillsammans.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CodiMD
CodiMD är en samarbetsredigerare för markdown i realtid med öppen källkod som du själv hostar, byggd på HackMD:s grund. Den låter flera teammedlemmar redigera samma dokument samtidigt med omedelbar synkronisering, vilket gör den idealisk för teknisk dokumentation, sprintanteckningar, arkitekturbeslutsdokument och samarbetsbaserat skrivande av alla slag. Redigeraren med delad skärm renderar markdown live så att skribenter alltid ser exakt hur deras innehåll kommer att se ut.
Att självhosta CodiMD innebär att dina anteckningar och dokument aldrig passerar tredjepartsservrar, vilket är viktigt för organisationer som hanterar interna strategier, klientinformation eller tekniska specifikationer. All data stannar på din VPS-stödda PostgreSQL-databas, och du kontrollerar vem som kan registrera sig och få åtkomst till plattformen. Denna implementering kopplar ihop CodiMD-servern med PostgreSQL för tillförlitlig lagring av dokument och användare.
Viktiga funktioner i CodiMD
Realtidssamarbete
Flera författare redigerar samma dokument samtidigt med livesynkronisering och individuella markörindikatorer.
Rik markdown-återgivning
Återge diagram, UML-diagram, matematiska formler, kodblock med syntaxmarkering och inbäddad media från markdown.
Presentationsläge
Konvertera valfritt markdown-dokument till ett bildspel för presentationer utan att lämna redigeraren.
Versionshistorik
Bläddra och återställ tidigare versioner av alla dokument så att du aldrig permanent förlorar en gemensam redigering.
Flera exportformat
Exportera dokument till PDF, HTML eller rå markdown för att dela innehåll utanför plattformen vid behov.
Varför köra CodiMD på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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